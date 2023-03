En el marc dels actes per commemorar el Dia Internacional de les Dones, la Junta Comarcal del Bages del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) ha organitzat la conferència “Salut i lideratge femení” que tindrà lloc el dimecres dia 15 de març, a les 19 hores, a l’auditori de la Plana de l’Om de Manresa (plaça Plana de l’Om, 5).

La conferència anirà a càrrec d’Elvira Bisbe, vicepresidenta del CoMB i metgessa especialista en Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital del Mar de Barcelona. Cloti Morales, metgessa representant del CoMB en el Consell Municipal de la Dona a l’Ajuntament de Manresa, i Encarna Sánchez, vicepresidenta de la Junta comarcal del Bages del CoMB i metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària presentaran l’acte.

El dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones, ha esdevingut un símbol de reivindicació per impulsar la presència i la participació de les dones en la societat, així com per detectar i denunciar les desigualtats que encara afecten les dones en diferents àmbits. En l’entorn d’aquesta data, el CoMB organitza una xerrada per abordar la creixent feminització de la professió mèdica i els reptes que encara cal assolir per a la igualtat, així com la influència que aquesta realitat té en el sistema sanitari i en l’assistència a la població.