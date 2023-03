Aigües de Manresa organitza una visita guiada a l’estació potabilitzadora de Manresa, al sector Concòrdia, i una visita, també, a la depuradora de Sant Fruitós. Navacles i Santpedor. És el primer cop que es podran contemplar unes instal·lacions d'aquest tipus. Es porta a terme amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua que se celebra el 22 de març. Les visites, però, es duran a terme el dissabte, 25 de març.

Serà una ocasió per veure com es potabilitza que posteriorment es consumeix a Manresa, o com es neteja, en el cas de la depuradora, abans de retornar-la al medi ambient.

El Dia Mundial de l’Aigua d’enguany se celebra en un context marcat per l’excepcionalitat de la sequera a Catalunya i perquè es portarà a terme, a Nova York, la primera conferència sobre l’aigua des del 1977 organitzada per les Nacions Unides.

Segons Aigües de Manresa, és necessari entendre com es tracta l’aigua i la cura que se’n té a l’hora de preservar-la, per ajudar a prendre consciència de la seva importància. Per això l’empresa municipal obrirà les portes de dues de les seves instal·lacions per mostrar com es potabilitza l’aigua i com es depura.

Anna Ribera, cap de tractament d’Aigües Manresa i Marta Grau, tècnica de tractament, seran les encarregades de fer les visites guiades a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable de Manresa. També es coneix com dipòsits nous. Hi ha un projecte er fer una estació nova a l'entorn del parc de l'Agulla, d'on capta aigua.

Les visites a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Sant Fruitós de Bages – Navarcles – Santpedor, aniran a càrrec de Maria Jou, cap de depuració d’Aigües Manresa, i Anna Lupón, tècnica de control de processos de depuració de l’empresa. Explicaran no tan sols el funcionament de les plantes, si no també la importància d’aquesta tasca i l’impacte directe que té en el dia a dia.

Les visites guiades es portaran a terme el dia 25 de març a les 10.30h, a les 11.30h i a les 12.30h. Per poder participar-hi caldrà inscriure-s’hi prèviament a https://forms.office.com/e/LkTKgJBfAE . Les places són limitades.