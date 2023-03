"El covid en si no ha desparegut del tot, està en una fase residual pel que fa a la covid aguda, però encara hi ha més de 300 ingressats al país i alguns malalts a les UCI, uns deu malalts. També és veritat que queden pacients amb síndrome de covid persistent, però crec que després de les vacunacions i la vacunació massiva, aquesta epidèmia no tornarà". És l'anàlisi de la situació que fa el conseller de Salut, Manel Balcells, tres anys després del primer decret de confinament a l'Estat espanyol. Balcells ha passat l'aniversari dels 3 anys de covid entre Manresa, on ha visitat les noves instal·lacions de la regió central de Salut i Igualada, on es va entrevista amb la nova direcció del Consorci Sanitari de l'Anoia.

Ara Balcells és qui ha de gestionar la post covid, "i no és fàcil", assegura. "La pandèmia ha estat com un parèntesi, però aquests dos anys han portat uns trasbals important al sistema sanitari. El cansament dels professionals, un retard en el diagnòstic de diverses patologies que no es van poder atendre en el seu moment perquè la prioritat era salvar vides... Aquest post covid , tenim llistes d'espera més llargues, tenim intervencions quirúrgiques que no es van poder fer, professionals que van donar tot el que calia en el seu moment i que ha tingut una repercussió en el seu estat anímic i de cansament. També ha afectat la salut mental de la població i especialment la infanto-juvenil". A partir del covid, s'han incorporat 17.000 professionals, apunta el conseller, que és una de les bones notícies per afrontar la situació actual, i, sobretot, espera que a partir del compliment dels acords després de la vaga de metges es trobi una solució als dèficits actuals. El departament també està dissenyant plans per poder reduir llistes d'espera i la dilació en les proves de diferents afeccions.