La febre per tastar els New York Rolls arriba a Manresa

Només fa dues setmanes que en fan i acaben existències cada cop que els treuen al taulell. A La Croissanteria de Cal Girona de Manresa, els New York Rolls, també coneguts com a Croissant Roll o Croissant Supreme, han arribat trepitjant fort. Aquesta varietat del croissant tradicional s'ha fet viral en els últims mesos i ha despertat la curiositat -i l'apetit- dels manresans més golafres per la seva singular forma: és rodó. I, a més, està farcit, glacejat i decorat amb 'toppings' que el fan d'allò més llaminer. Els més tradicionals són els de festuc, però al forn manresà també n'hi han aterrat amb gust de Nutella, Nocilla blanca i Kinder.

Tot un èxit L'obrador del barri de la Parada elabora des de principi de març entre 30 i 40 unitats diàries entre setmana, i fins a 60 els dissabtes i diumenges. "Són tot un èxit", remarca Sergi Girona, un dels responsables de l'establiment familiar. El dolç d'origen nord-americà s'ha convertit en els darrers sis mesos en una tendència d'allò més viral en plataformes com Instagram o TikTok. Precisament de TikTok va sorgir la idea de portar a la capital del Bages aquesta nova moda gastronòmica. Tanmateix, Girona explica que l'innovador dolç ja tenia una versió similar ara fa trenta anys: "Els meus pares ja feien un roll semblant als anys 90, però fa cosa de mig any que s'ha fet viral i vam pensar que era hora de provar-ho nosaltres". Segons el propietari de l'obrador, el procés d'elaboració és "força entretingut": primer es fa la massa de croissant, després es deixa fermentar en cercles d'alumini per donar-li forma de roll, es cou i, finalment, s'omple amb quatre varietats de farciment. El producte resultant es ven per un preu de 4 euros la unitat. A Barcelona, cada pasta costa entre 6 i 8 euros. On van sorgir els New York Rolls? Els New York Rolls van néixer ara fa un any, el març del 2022, al local Lafayette Café & Bakery, a Nova York. Un vídeo d'una usuària anònima a TikTok tastant la innovadora pasta va catapultar l'establiment i la seva creació a la fama. Des de llavors, la seva popularitat a les xarxes s'ha traduït en una expansió de la recepta als obradors d'arreu del món. La pasta viral es troba a obradors de Londres, París i Sydney, entre molts altres països. A Barcelona, se'n venen a BO&MIE, una pastisseria situada al davant de la Sagrada Família.