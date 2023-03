Sense una C-55 desdoblada fins a Abrera, Manresa no se’n sortirà. Va ser el principal missatge que va expressar ahir el candidat a l’alcaldia per Junts, Ramon Bacardit, en un acte sobre infraestructures i economia que es va celebrar a la Cambra de Comerç. El va acompanyar l’actual diputat al Parlament i que havia estat conseller d’Empresa i Coneixement del govern de la Generalitat, Ramon Tremosa. També, l’enginyer de camins Quirino Vila-Masana.

Bacardit va assegurar que una ciutat «necessita lideratges, i lideratges no vol dir sortir a les fotos cada dia, sinó posar temes cabdals sobre la taula i lluitar-hi a mort». Un d’aquests temes és el desdoblament de la C-55 des de Manresa fins a Abrera.

Infraestructura imprescindible

«És una infraestructura imprescindible perquè aquesta ciutat, i també les conques del Cardener i el Llobregat, que és el Solsonès i el Berguedà, puguem créixer i sortir del sot». Va dir que «ho poso sobre la taula de forma inequívoca. M’és igual els governs anteriors. Manresa, i jo com a alcalde, prenc aquest compromís que és insubornable».

Sense autovia, va afirmar, altres territoris i poblacions creixeran i se’n sortiran. «I nosaltres, no». D’això, precisament, en va parlar Tremosa. De casos de capitals de comarca que han tingut èxit i d’altres que no.

Va posar com a exemple Terrassa i Sabadell. «Fa 25 anys Sabadell era indiscutiblement superior. Avui en dia Terrassa la supera» de llarg en tots els àmbits perquè la primera no va voler el túnel d’Horta i Terrassa va apostar, en canvi, pel de Vallvidrera. «Avui les distàncies es mesuren més pel temps que per quilòmetres. Per això les infraestructures són un factor clau per competir», va assegurar Tremosa.

Vic o Igualada serien altres exemples d’èxit. De Vic i la comarca d’Osona va destacar la implicació del teixit empresarial amb el territori. Per exemple: «Podríen passar olímpicament de la Universitat de Vic (UVic-UCC) però s’hi han implicat».

Collar el que no està escrit

Per sacsejar el seu discurs, «perquè en cas contrari em quedaria a casa veient Netflix» va explicar que «com a conseller de Coneixement vaig negociar un conveni extra per la UVic. L’alcaldessa de Vic collava el que no està escrit, i l’actual alcalde de Manresa em deia que no volia fer enfadar el llavors conseller d’Economia, Pere Aragonès».

Tremosa va afirmar que «els manresans fareu el que cregueu adient», però va opinar que el que costa més d’una infraestructura és tenir el consens previ sobre la seva necessitat. I això es genera amb un lideratge «prou fort» que sàpiga «cap on tirar, què convé i en què podem ser forts».