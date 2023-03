El Casal de la Gent Gran de La Font dels Capellans i la Plataforma en defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran, de Manresa, van denunciar reiteradament que la destrossa del jardí de la residència pública geriàtrica de La Font era un greu error en perjudici dels resident per sorolls, contaminació i pèrdua d’espai verd. Asseguren que "una vegada consumat el nyap, ara l’Ajuntament incompleix els compromisos adquirits per compensar la pèrdua de la superfície del jardí amb l’obertura de la innecessària connexió viària".

Les treballadores de la residència, els familiars dels residents, el Casal de la Gent Gran i la plataforma "exigim a l’Ajuntament que executi les millores pendents".

Afirmen que el sistema de rec no funciona perquè a conseqüència de les obres es va rebentar una canonada que fins el dia d’avui no s’ha reparat.

No s’ha fet la replantació de la gespa. On abans era una catifa verda (el jardí de l’entrada principal) avui és un terreny totalment erm.

A més, la part posterior de la residència, que dona a l'avinguda Països Catalans, havia de quedat tapada per preservar la intimitat dels residents i encara està pendent.

Continuen dient que els aparells de gimnàstica no s’han instal·lat, la zona de descans de les treballadores no s’ha adequat com s’havia demanat, la continuïtat de l’espai verd a la zona de serveis s’hi ha deixat el ciment que hi havia. "L'única actuació ha consistit en pintar el terra amb línies vermelles i la plantació de tres esquifits arbres", diuen.

Afirmen que a la nova part urbanitzada "s’ha dissenyat una protuberància amb un parell de gepes que provoca que l’espai sigui inutilitzable".

Espai utilitzable com a hort

Alerten que la superfície que hi ha en el xamfrà del carrer Concepció Piniella amb l’avinguda dels Països Catalans està pendent d’arreglar-se. En el seu dia s’havia parlat d’un espai utilitzable com a hort.

Per tot plegat, "alhora que denunciem l’incompliment dels compromisos, reclamem a l’Ajuntament que efectuï les millores pendents per a una millor qualitat de vida dels residents".