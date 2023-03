El ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat la modificació de la forma de gestió de la zona blava de la ciutat, que a partir del 26 de maig passarà a ser municipal després d'haver estat gestionada durant 20 anys per concessió per part de l'empresa privada Eysa. La previsió és que el primer any de gestió directa municipal aconsegueixi uns ingressos d'1,5 milions d'euros i que en 5 anys sigui d'1.688.000 euros.

L'Ajuntament treballa amb la previsió que la nova forma de gestió del servei d’aparcament en superfície sota temps limitat generarà beneficis des del primer exercici. Amb el canvi de gestió una hora a la zona blava de Manresa passarà de costar 1,95 euros a 1,50, amb 45 cèntims d'estalvi; i aparcar a la zona taronja passarà d'1,70 euros actuals a 1,30 euros, amb 40 cèntims d'estalvi. L'estacionament per a vehicles de zero emissions passa d'un euro a 0,75 cèntims. L'anul·lació de denúncia baixarà dels 8 euros actuals a 6 euros.