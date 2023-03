Pocs metges i moltes metgesses, hi havia a l’Espai Plana de l’Om a la xerrada organitzada per la junta al Bages del Col·legi de Metges de Barcelona. Res estrany. Es tracta d’una professió feminitzada. La majoria són dones. Tot i així encara arrossega una important rèmora: la majoria de llocs de responsabilitat la continuen ocupant homes.

Ho va explicar la vicepresidenta del col·legi, metgessa especialista en Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital del Mar de Barcelona. Investigadora i professora a la UVic-UCC, Elvira Bisbe, a la conferència «Salut i lideratge femení».

Tot i que més de la meitat dels professionals mèdics són dones, tan sols un 20 % són cap de servei, només un 24 % lideren projectes de recerca i un 19 % són professores titulades a la universitat.

Per què?. Doncs segons Bisbe hi ha diversos factors però n’hi ha un de fonamental, els «límits personals». Les dones, va dir, «tenim una diferent percepció de la nostre vàlua respecte els homes. Aquests es sobrevaloren, i en canvi nosaltres creiem que no estem prou preparades. No és un estereotip», va alertar, i «si no ens valorem és complicat fer un pas endavant». És una autoexclusió.

Hi hauria altres motius: la falta de dones model malgrat que de «bones i expertes n’hi ha moltíssimes», escenaris laborals dissenyats a mida masculina, les avaluacions no per resultats sinó per dedicacions extremes o prioritats diferents davant la vida com la maternitat. «No cal renunciar a la família. Ser mare és un aprenentatge per ser millor líder», va afirmar. Un últim avís: un cop a dalt, les dones no haurien d’adoptar un lideratge amb patrons masculins.

Soc una bona mala mare

Bisbe és mare de dos fills i, a part de la família i la feina té una altra passió, segons va revelar a l’acte: la música. Sobretot el blues. Forma part d’un grup en el qual també hi ha manresans. Durant l’acte va afirmar que «jo m’he realitzat com a dona. Però que quedi clar que això m’ha suposat renúncies i sacrificis. Però si vols i t’agrada, paga la pena perquè la feina és molt gratificant».

«Sóc una molt bona mala mare», va dir. «Sovint ha tingut sentiments de culpa i m’he saltat partits de bàsquet dels meus fills, però ells estan orgullosos de la seva mare. Això és el que valoren i això és el més important». Un nou consell: «a casa assumia el rol de tots. Però vaig fer un pas enrere i ells», en referència a la seva parella i els seus fills», «van créixer».

L’acte es va celebrar amb motiu del 8 de març, Dia de la Dona per abordar la creixent feminització de la professió mèdica i els reptes que encara cal assolir per la igualtat. També hi van participar la metgessa Cloti Morales, representant del Col·legi de Metges al Consell Municipal de la Dona a Manresa i la vicepresidenta de la junta comarcal del Bages del Col·legi, Encarna Sánchez.