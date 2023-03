El consens polític a l’entorn del nou pla de mobilitat de Manresa s’esmicola encara més. Després que Fem fes públic el trencament de la unanimitat en l’acte de presentació del document, els socialistes consideren inadmissible que l’equip de govern no els mantingués informats i donen un sonor cop de porta acusant ERC i Junts de «faltar a la veritat».

En una nota de premsa, el PSC de Manresa explica que han deixat passar uns dies per si l’alcalde Marc Aloy i el seu govern de coalició entre Esquerra i Junts sortia a confirmar o desmentir que, tal i com ha explicat el grup municipal de Fem , dimarts de la setmana passada ja van comunicar el seu posicionament al govern.

L’alcaldable socialista i portaveu del grup, Anjo Valentí, ha afirmat que «lamentablement» fins ara només hi ha hagut «silenci».

I donat que ningú de l’equip de govern d’ERC i Junts desmenteix que coneixien abans de l’acte que Fem exposaria un posicionament contrari, implica que no van compartir aquesta informació amb la resta de grups municipals. Des del punt de vista del PSC, això suposa una manca de transparència i de lleialtat «greu» i «sense precedents» vers la resta de grups municipals «que no havíem estat informats d’aquest canvi de posició de Fem».

Els socialistes tenen clar que si Fem diu que va informar el govern i ERC i Junts no ho desmenteixen «aleshores és el govern qui havia d’actuar, per respecte i consideració a la resta de grups, i traslladar-nos el canvi de posicionament d’un grup municipal abans de fer la roda de premsa conjunta».

El PSC considera que «el més normal i conseqüent» hauria estat que Fem no fos present a la compareixença conjunta d’un acord «del qual es despenjaven per iniciativa pròpia».

«Van optar per amagar»

Però en comptes «d’actuar de forma lleial i transparent, com ha de fer el govern de l’Ajuntament de la nostra ciutat, ERC i Junts van optar per amagar aquesta informació a la resta de grups, que sí vam ser lleials a l’hora de recolzar el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible fins el mateix moment de la compareixença conjunta».

Segons el PSC, la primera conseqüència «ja la vam patir el dia de la presentació amb un grup municipal aprofitant el faristol institucional de l’ajuntament per fer partidisme en estat pur, el seu primer acte de precampanya a la Sala de Columnes, al bell mig de l’ajuntament de tots els manresans i manresanes».

I la segona és que malgrat «hem estat el grup municipal que més ha treballat en propostes, en sessions conjuntes amb documents escrits i lliurats a tots els grups per fer un nou pla de mobilitat de ciutat, ara, per la manca d’ètica que demostra el govern en aquest afer, la nostra posició és la de no aprovar aquest pla».