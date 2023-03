L’Ajuntament de Manresa, a través de la regidoria d’Ensenyament i Universitats, ha rebut 267.442 euros procedents del Departament d’Educació per desenvolupar les actuacions del Pla Educatiu d’Entorn de Manresa per aquest curs 2022-23.

Es tracta d’un projecte que s’impulsen a les escoles i els instituts de la ciutat, amb l’objectiu d’afavorir l’èxit educatiu de l’alumnat i potenciar l’educació en valors, el compromís cívic i el treball per la convivència i la cohesió social.

Es tracta d’un import superior al que es va rebre els dos darrers cursos (245.000 euros cada curs).

Principalment perquè enguany s’ha afegit una dotació extraordinària de 15.000 euros per accions específiques per prevenir l’absentisme i l’abandonament escolar.

Dels 267.442 euros rebuts enguany, la majoria, 187.442 euros, provenen del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat amb fons Next Generation de la Unió Europea.

El Pla Educatiu d’Entorn dona resposta al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació per desplegar les activitats del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives de la Generalitat. Aquesta subvenció permet atendre, especialment, als centres escolars amb més complexitat, per tal de reforçar la dimensió comunitària de l’acció educativa i reduir les desigualtats educatives d’origen socioeconòmic.

De les actuacions recollides al Pla Educatiu d’Entorn del curs actual, ja s’han pogut iniciar diferents activitats a la majoria de centres educatius de primària i secundària de Manresa.

Més de 50 tallers

D’una banda, hi ha en funcionament 55 grups de Tallers de Suport i Acompanyament Educatiu per millorar l’aprenentatge de les competències bàsiques (classes de repàs de les diferents matèries, acompanyament en la resolució de dubtes acadèmics...), que atenen a 600 alumnes en total.

Aquests tallers es realitzen a 20 centres educatius (11 de primària, 3 de primària i secundària i 6 de secundària) i a 3 Centres Oberts.

A més, de forma oberta a la ciutat, també es duen a terme a l’Oficina Jove del Bages i a la Kampana (per a l’alumnat de secundària) i a l’Associació de Veïns del Barri Antic, a l’Associació de Veïns Carretera de Santpedor i al Centre Cívic Selves i Carner (per a l’alumnat de primària).

En segon lloc, també s’han creat 13 grups de tallers per al foment de la llengua catalana en 13 centres educatius. Es tracta de classes de català i d’alfabetització digital per al foment de l’autonomia social de les famílies d’origen estranger a la ciutat d’acollida, així com sessions de traducció i mediació lingüística entre els centres educatius i les famílies que no coneixen la llengua d’acollida.

A més a més, també estan en funcionament 5 grups de tallers d’escacs a 4 centres educatius; tallers de ciència (robòtica, aprenentatges TIC, etc.) a 20 centres educatius i a les 8 llars d’infants públiques de la ciutat; tallers d’expressió artística (13 grups de teatre i 4 grups d’arts plàstiques) a 9 centres educatius, i tallers musicals (8 grups de música i cant coral, 1 grup de batucada i percussió) a 5 centres educatius.

Per últim, també estan en marxa tallers esportius (1 grup de voleibol i 5 grups de curset de natació) a 5 centres educatius; tallers de benestar emocional per fomentar l’autoestima i la regulació emocional (5 grups de ioga i 22 grups de gimnàstica emocional) a 13 centres educatius, i un projecte de mentoria socioeducativa.

Activitats durant les vacances escolars

A més a més, aquesta subvenció també permetrà dur a terme accions en període de vacances escolars, durant el juliol, per oferir activitats a infants i joves en situació de vulnerabilitat.

Algunes de les actuacions que es faran en període vacacional són el Casal d'Estiu educatiu, un casal quinzenal als centres La Renaixença i Pare Algué; les Aules Obertes d’estudi, espais oberts a les diferents biblioteques veïnals de la ciutat (on s’ofereix acompanyament educatiu i un espai on els infants i joves poden trobar un ambient tranquil d’estudi conduït per monitoritatge).

Prevenir l’absentisme i l’abandonament escolar

Enguany, com a novetat, s’ha rebut una dotació extraordinària de 15.000 euros per desenvolupar accions per prevenir l’absentisme i l’abandonament escolar prematur, gràcies a la qual s’ha activat a l’Oficina Jove un espai per facilitar el retorn al sistema educatiu, amb l’objectiu d’evitar l’abandonament escolar i reforçar la llengua catalana.

D’altra banda, en relació a les activitats engegades, cal destacar la incorporació de l’activitat de Natació dirigida, dins el Pla d’actuacions del Pla Educatiu d’Entorn de Manresa (PEEM). El curset va destinat principalment a l’alumnat que no sap nedar de l’Aula d’Acollida dels centres educatius que ho han sol·licitat.

La proposta consisteix en 10 sessions per grup, on se’n beneficien 50 alumnes de secundària de 4 centres educatius de Manresa. L’actuació es realitza les instal·lacions de Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella i DirGimbe, amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat, fomentar l’equitat i reduir el percentatge elevat d’alumnat que no sap nedar en edats avançades.