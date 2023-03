L’assemblea d’Esquerra a Manresa va avalar el maig de l’any passat la candidatura de Marc Aloy per optar a la reelecció a l’alcaldia de Manresa. Aquest divendres, de la mateixa casa Lluvià ha aprovat la llista que l’acompanyarà a les pròximes municipals d’aquest maig vinent. La número 2 serà l’actual regidora d’Acció i Inclusió Social i directora general de Serveis Socials de la Generalitat, Mariona Homs. A les últimes eleccions anava de número 8.

Hi ha set cares noves als tretze primers llocs, que és el que marca tenir o no majoria absoluta. A les darreres municipals Esquerra en va obtenir vuit i va guanyar les municipals per tan sols 10 vots de diferència respecte Junts, que també va obtenir vuit regidors. Han governat en coalició. El primer any amb Valentí Junyent d’alcalde i els tres darrers amb Marc Aloy al capdavant de la ciutat.

De la llista destaca la incorporació, ja anunciada, de noms com la fins ara presidenta dels botiguers de Manresa, Tània Infante, que anirà de número 4, i del sindicalista Lluís Vidal Sixto, que és el número 5.

I igual que els noms nous també destaquen les absències com la del fins ara regidor d’Urbanisme i Mobilitat, David Aaaron López, que fa quatre anys es va anunciar com un dels fixatges estrella. Recentment ha estat nomenat director de Territori a la Catalunya central. Anirà a la llista, però en un lloc simbòlic. El penúltim. L’últim l’ocupa la que va ser número 2 el 2019, Cristina Cruz. En aquest cas, però, ja ho havia anunciat públicament ella mateixa i el propi Aloy.

La llista

Marc Aloy encapçala la llista seguida de Mariona Homs. El 3 és Pol Huguet, regidor de Ciutat Verda; el 4, Tània Infante, i el cinquè Lluís Vidal Sixto. Montserrat Clotet, regidora de Recursos Humans i Govern Obert, és sisena.

El número 7 hi ha una una de les noves incorporacions. Es tracta de Carles Garcia, arquitecte tècnic. Al 8 hi ha l’actual regidora de Cultura, Anna Crespo. El 9 és pel regidor de Nova Ciutadania, Cooperació Internacional i Habitatge, Jamaa Mbarki. El 10 és la pedagoga Jasone Latorre; l’11 és l’esportista Jordi Vidal; el 12, la psicòloga Mariona Descarrega; i el 13 l’actual president d’ERC a Manresa Miquel León. Els segueixen Gina Sonia, Joan Vilaseca, Mireia Vila, Robert Canet, Mercè Quesada, Manuel Tapia, Verònica Jaramillo, Joan Cals -vinculat fins ara als PSC-, Queralt Torres, Alba Baltiérrez, David Aaron López i, tancant la llista, Cristina Cruz.

Un cop ha acabat l’assemblea, Aloy ha assegurat que es tracta d’una llista de ciutat perquè a «Esquerra no demanem carnets», sinó que es tracta de «representar de la millor manera la ciutadania». Va destacar que dels 25 candidats, 12 són independents, i 13 són dones.

Va afirmar que Esquerra «vol tenir el govern sencer» perquè «hem plantat moltes llavors, volem veure com floreixen i plantar-ne de noves». Va ressaltar, així mateix, que hem «buscat persones per anar a àmbits on no hem governat mai».