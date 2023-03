Pere Canadell: «Ingressar al Centre va ser una bona decisió»

Ja fa 9 anys que Pere Canadell, de Navarcles, és resident al Centre La Llum de Manresa. Hi va venir afectat per una tetraplègia que va patir per un accident laboral. Treballava a la construcció i va caure d’una bastida. Va passar 9 mesos ingressat a l’hospital de la Vall d’Hebron abans no va poder tornar a casa, on encara va viure uns 30 anys fins que no va ingressar al Centre.

Recorda com a casa el cuidaven la dona i la filla, però aquesta es va casar «i vam començar a rumiar què fèiem». Van decidir demanar plaça al centre de Manresa i li van donar. «Aquí ja no tenia l’angoixa que la meva dona m'hagués de cuidar, i el primer pel que em vaig posar content va ser per ella». Assegura que ingressar aquí «va ser una bona decisió» perquè hi ha trobat «tranquil·litat» i agraeix «la manera com ens cuiden: et lleven, et fan de tot, i a més, podem sortir a l’hora que volem».

Com altres companys, diu que a fora les sortides no sempre són tan plàcides com voldrien per la qüestió de les barreres arquitectòniques. «S’ha millorat però queda molt per fer», sobretot en voreres estretes o en algunes rampes o en llocs «on han deixat un esgraonet d’uns 7 o 8 centímetres» que li impedeixen el pas. «A vegades m’he de mirar botigues des de fora», si bé admet que «si demanes ajuda, la gent respon».