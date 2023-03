La Festa Major del barri del Poble Nou a Manresa celebra enguany la seva edició número 106. Un dels actes centrals de la festa va ser la presentació del llibre Records d’un segle que van donar a conèixer els tres autors: Jaume Puig Bou, Albert Serra Serena i Josep Rafael Manuel Sabaté.

L’acte va atraure 200 persones a l’església parroquial del carrer Sant Josep ahir al vespre. El conductor de l’esdeveniment va ser el president de l’associació de veïns del Poble nou, Valentí Serra, que va destacar la «feina exhaustiva» que han fet els autors durant els darrers anys per tirar endavant el projecte.

Josep Rafael Manuel Sabaté va recordar tot el procés d’elaboració. «La primera reunió la vam fer fa tretze anys», va explicar. Des de llavors, els tres autors han recopilat tones d’informació a través de documents oficials i els testimonis de veïns de diferents edats. «En total hem fet més de 115 reunions i hem gaudit molt tots aquests anys», deia, emocionat.

Per Jaume Puig Bou, veure el llibre acabat és «una gran satisfacció» perquè és una mostra de «responsabilitat veïnal per tirar endavant la ciutat».

Per la seva part, Albert Serra Serena va dir que «el llibre no pretén que enyorem el passat, sinó que és un record de tots aquells anys que han deixat una empremta que no es pot esborrar en les nostres vides».

Després de la presentació la mateixa església va acollir una actuació d’havaneres. Avui, la Festa Major continua amb la tradicional botifarrada popular a les 9 del matí a la plaça mossèn Vidal.

Seguidament, es farà el solemne ofici de la festivitat a l’església parroquial. Durant tot el matí tindrà lloc el mercat d’artesans i comerciants al carrer Sant Josep. D’11 del matí a 2/4 de 2 del migdia es podrà anar a jugar a escacs a l’aire lliure a la plaça Mn. Vidal.