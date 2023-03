L’Ajuntament de Manresa, a través de la regidoria de Ciutat Saludable, ha iniciat una campanya per demanar a la ciutadania que no alimenti els coloms a la via pública.

El govern municipal recorda que l'alimentació de coloms en espais públics o privats no està permesa, pels efectes que té en la població aquestes aus i en l'entorn, i pot ser sancionada amb una multa. Sense menjar tornarien a la natura Un vídeo elaborat posa el focus en les necessitats dels coloms i la veu en off és narrada en primera persona des de la perspectiva d’una d’aquestes aus. La campanya incideix en què els coloms habiten la ciutat perquè hi troben aliment de forma fàcil i que, en cas contrari, tornarien directament en zones naturals, fora dels espais urbans. Per aquest motiu, el missatge principal del vídeo és la següent: “Si ens voleu cuidar, no ens doneu menjar”. El vídeo es difondrà a través de les xarxes socials municipals i també a través de Canal Taronja. Ja es pot visualitzar també al canal de Youtube de l’Ajuntament.