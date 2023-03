Impulsem Manresa idea un espai per a macroconcerts a l’Agulla

La candidatura Impulsem Manresa, encapçalada per Joan Vila, ha projectat com convertir el parc de l’Agulla en un espai per a macroconcerts i actuacions.

El treball tècnic l’ha fet l’equip d’Arquitectura i Urbanisme d’Impulsem, dirigit per Jesús Alonso -exdegà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i membre de la llista-, i preveu una infraestructura integrada paisatgísticament, de manera que, quan no se’n faci ús, el parc tingui pràcticament el mateix aspecte visual que ara. El disseny inclou un escenari flotant i unes grades naturals per a unes 5.000 persones. Suposaria una inversió total al voltant dels 790.000 euros. Segons Vila, «amb aquesta infraestructura d’oci i cultura disposarem d’un espai molt potent i atractiu, i ens posicionarem com a capital de la cultura de la Catalunya central, i una ciutat de referència internacional». La seva proposta és que s’afegeixi aquesta prestació nova al parc, que brindaria a Manresa «l’oportunitat de ser un centre neuràlgic de la cultura multitudinària». El projecte inclou un escenari amb aparença de plataforma flotant sobre la làmina d’aigua, que incorpori tots els serveis i espais auxiliars en un dic soterrani sota l’aigua del llac. Aquest escenari, situat a uns 25 metres dins del llac i de dimensions molt semblants a les del teatre Kursaal (25 per 15 metres), podria, també, tenir ús com a mirador del parc des de la làmina d’aigua. Ocuparia menys d’una desena part de l’entorn més proper del llac. Plantegen un model publico-privat de gestió, «similar al Kursaal amb l’entitat El Galliner». La inversió « haurà de ser duta a terme pel Parc de la Sèquia, que haurà de requerir fons de l’Ajuntament a través de l’empresa pública Aigües de Manresa». Posa d’exemple els concerts de Bregenz al llac Constança a l’hora de situar-se com a referent, mentre que «a Manresa li cal treballar més la cultura com a dinamitzador turístic i viver de talent». Recorda que el 2010 una proposta premiada pel Consorci de l’Agulla va ser un amfiteatre i un mirador dins del llac.