Canviar les polítiques socials a Catalunya i al conjunt de l'Estat demostrant que si es dediquen adequadament els recursos d'atenció domicliària les persones amb dependència poden fer el que desitgen i que és quedar-se a casa en comptes d'haver d'anar a una residència. Aquest és l'ambiciós objectiu d'un projecte pioner de la Societat Espanyola de Geriatria que ha triat Manresa i Reus per a fer l'estudi que permeti demostrar que és possible.

2,7 milions d'euros de Fons Next Generation, dels quals 408.000 euros aniran a parar a Manresa, serviran per finançar el que vol ser una demostració empírica de la validesa d'un sistema que es basa en augmentar les hores d'ajuda domicliària, oferir formació i suport a les persones cuidadores i establir canals eficaços i l'estructura necessària per a flexibilitzar el suport i adaptar-lo a les necessitats reals.

L'acció quedarà monitoritzada i reflexada en un estudi que serà lliurat al govern central i a la Generalitat i que ha de servir per orientar el flux de recursos basant-se "no en creences sinó en evidències", segons José Augusto García Navarro, president de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia. El coordinador de la investigació és Eduard Minobes Molina.

La presentació s'ha fet amb la intervenció de Mariona Homs Alsina, regidora d'Acció i Inclusió Social de l'Ajuntament de Manresa, i Manel Valls Martorell, director general de Sant Andreu Salut.

30.000 hores d'ajuda domiciliària

El mètode científic que s'aplicarà inclou una trentena de persones que rebran les 3,5 hores més d'ajuda domiciliària i el conjunt de les mesures de suport i i una trentena més que no per poder contrastar l'eficàcia de les mesures. Es comptabilitzaran la utilització dels serveis sanitaris que es requereixen, l'evolució de l'estat de salut dels participants a la la prova pilot o com s'adapten a les seves necessitats del dia a dia.

Seran 30.000 hores més d'ajuda domiciliària que que s'afegeixen a les 60.000 que hores d'ara ofereixen els serveis socials de l'Ajuntament de Manresa. La proporció mostra l'abast de la intervenció que es porta a terme.

Viure a casa més temps

Mariona Homs Alsina, regidora d'Acció i Inclusió Social, va dir que es posa en marxa "una eina per demostrar que la gent es pot quedar a viure a casa més temps, que això és possible".

Manel Valls Martorell, director general de Sant Andreu Salut, ha defensat la necessitat que "ens puguem quedar a casa el màxim temps possible quan ens fem grans, que és el que tots volem", però calen eines adequades "per realitzar el lema de la nostra Fundació: tenir cura de la vida quan es torna delicada".

Manresa ha estat triada per la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia per la xarxa creada sanitària, sociosanitària, universitària, de recerca i institucional que "facilita la innovació", segons José Augusto García Navarro.

Retardar o evitar l'ingrés

El projecte Viure Millor a Casa pretén aconseguir retardar o evitar l'ingrés en centres residencials.

Compta també amb la participació de la Confederació Espanyola d'Organitzacions de Majors (CEOMA), que gestiona els fons Next Generation concedits en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Ministeri de Drets Socials.

A Manresa impactarà de forma directa en 60 persones i de forma indirecta en 1.200 professionals sanitaris i socials.

Contempla una valoració inicial cada tres mesos sobre la situació funcional mental i d'ànim, la qualitat de vida, la sobrecàrrega de la persona cuidadora i els suports socials i sanitaris.

També hi haurà una valoració parcial cada mes sobre l'ús de suports socials i sanitaris i la progressió de l'ajuda.

La durada de la intervenció i seguiment es perllonga 15 mesos. La valoració dels primers resultats parcials serà el mes de desembre del 2023.

Sant Andreu contractarà vint professionals

La Fundació Sant Andreu Salut contractarà persones en situació de desocupació per incorporar-les al sector d'atenció a la dependència a jornada completa.

L'objectiu és una disminució important de la sobrecàrrega de la persona cuidadora i de la utilització de suports tant socials com sanitaris.