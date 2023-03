Amb motiu de l’Arduino Day, la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa ha programat un taller d’iniciació a Arduino, la plataforma de codi obert.

El taller està adreçat a majors de 16 anys que volen introduir-se al món de la programació amb Arduino.

Per assistir-hi no cal tenir coneixements previs ja que es parteix des de zero i és mitjançant el descobriment de diferents tipus de perifèrics que hi poden anar connectats que s'aprèn a programar.

Aquest taller es realitza amb motiu de l’Arduino Day, una celebració a nivell internacional per commemorar el seu aniversari.

El taller es durà a terme aquest divendres 24 de març de les 4 de la tarda a les 8 del vespre. Cal inscriure’s a la web upc.edu fins el dia abans. El preu és de 3 euros.

El taller l’organitza el TechLab Manresa, una iniciativa de la universitat oberta a la ciutadania i al territori que ofereix un programa d’activitats al voltant de la tecnologia i l’activitat científica.