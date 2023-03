El Govern s’ha compromès aquest dijous al migdia a Manresa a reduir dràsticament les xifres d’abandonaments escolars abans d’hora a Catalunya. L’objectiu és passar del 17 % actual al 9 % el 2030 com aconsella Europa. L’abandonament escolar inclou la població que no ha completat l’educació secundària obligatòria o que, havent-la finalitzat, ho ha acabat la formació potsobligatòria i no segueix cap mena de curs ni formació educativa.

La capital del Bages ha acollit la Cimera Contra l’Abandonament Escolar Prematur. S’ha celebrat al teatre Conservatori, que s’ha omplert. Hi ha participat la cúpula d’Educació, els directors del diferents Serveis Territorials, regidors de municipis d’arreu de Catalunya, experts i professors.

Durant l’acte el conseller d’Educació, Josep González-Cambray, ha anunciat que per primera vegada el departament compartirà les dades d’abandonament de l’alumnat amb els municipis de Catalunya.

González-Cambray ha inaugurat la cimera i ha assegurat que «l’abandonament escolar té un efecte demolidor a la societat» i és un factor directe que genera exclusió social i pobresa. Per això, ha dit, cal passar a l’acció. «Si fem com fins ara no avançarem. Hem de fer coses diferents» com per exemple implicar tothom en la lluita contra l’abandonament escolar perquè «no ho podem fer sols». Tothom vol dir tot el govern, famílies, centres i també els ajuntaments.

Cara, noms i cognoms

El conseller ha remarcat que «hem de posar cara, noms i cognoms als alumnes que abandonen els estudis o amb risc d’abandonament. No els podem deixar. Hem de compartir aquests noms i cognoms amb els municipis i ho farem per primera vegada». Ha continuat dient que «hem d’anar a buscar cada història de vida, cada alumne i cada família per acompanyar-los a continuar vinculats al sistema educatiu». Això, ha ressaltat, només es pot fer amb l’ajuda dels ajuntaments.

És complex jurídicament, ha alertat. L’entrebanc es vol salvar demanant a cada família a l’inici de curs un consentiment informat per poder seguir la traçabilitat de cada estudiant.

Ajudar els alumnes en la seva orientació educativa, acompanyar-los o generar vincles amb els centres d’ensenyament són punts claus per evitar casos d’abandonaments. Igual que l’increment de l’oferta de cicles formatius, l’antiga Formació Professional, segons han explicat durant la cimera. El 2008 hi havia un 33 % d’abandonaments, i el 2022 un 17 %. Es dona, sobretot, a primer del cicle formatiu, a quart d’ESO -quan s’acaben els estudis obligatoris- i en menor mesura a tercer d’ESO i també a primer de batxillerat. Són xifres «que no ens agraden, ha dit González-Cambray.

Intervenció de Marc Aloy

A la inauguració de la cimera també hi ha intervingut l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. Com amfitrió ha donat la benvinguda als assistents i ha desitjat que la jornada fos profitosa. «Una societat justa i igualitària no es pot permetre que hi hagi joves que no trobin el seu lloc al sistema educatiu i optin per abandonar-lo». Ha afirmat que evitar-ho és feina de tota la societat.

La cimera s’ha celebrat durant tot el matí al teatre Conservatori. A més a més del conseller i l’alcalde també hi ha intervingut, via vídeo, el professor i investigador de la UOC Gerard Ferrer-Esteban. Ha alertat que l’abandonament escolar frena el desenvolupament econòmic del país i genera més pobresa i exclusió.

També han parlat la secretària de Transformació Educativa del departament, Núria Mora i la directora general d’Alumnat, Anna Chillida, i s’han explicat casos d’orientació, acompanyament o de prevenció que es porten a terme a instituts, municipis i institucions d’arreu de Catalunya per evitar l’abandonament.

La benvinguda als assistents ha anat a càrrec del Cor Juvenil Sons del Conservatori de Manresa dirigit per Francesc Vallès que entre altres peces, ha ofert als assistents el poema Senyor Sant Jordi de Salvador Espriu que s’encomana a la pau i a salvar la parla de la gent catalana.