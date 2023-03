Primera vaga a Ampans en els seus 50 anys d'història. Part dels treballadors d'una de les sis residències de la fundació, que treballa per a les persones amb discapacitat, comencen aquest dijous una vaga indefinida per reclamar una millora dels drets laborals. La convocatòria no té massa afectació perquè els serveis mínims són del 100%, fet que, pels treballadors, evidencia que estan "sota mínims". La vaga està convocada per Acció Sindical del Bages, que és el sindicat minoritari. Des d'Ampans, la responsable dels serveis residencials, Janeta Camps, subratlla que la vaga només la secunda un 2% del miler de treballadors de l'entitat. Admet que el sector està "mal pagat", però afegeix que s'està fent "un gran esforç" per apujar salaris.

Sous de poc més de 1.000 euros i una càrrega física i emocional "molt forta" per la complexitat dels usuaris. Aquestes condicions són les que han portat una part dels treballadors d'una de les sis residències d'Ampans, que té 61 usuaris, a fer vaga, la primera de la història de l'entitat. Es tracta d'una vaga en un sector, el de les discapacitats, sense massa tradició sindicalista.

Segons expliquen els treballadors, el desgast de la feina no ha estat mai valorat per l'empresa, i això propicia que hi hagi molta rotació dels treballadors. Una situació que, lamenta un d'ells, Gerard Vilella, afecta directament en la qualitat de l'assistència. "Són usuaris que necessiten referents i molta estabilitat. Quan aquestes persones canvien cada poc temps, els hi provoca molta angoixa", subratlla.

La vaga tindrà molt poca afectació, ja que els serveis mínims són del 100%. En realitat, només la pot fer un treballador, que té un horari rotatiu. Això, segons Paula Jiménez, treballadora del centre, evidencia que ja estan treballant "sota mínims". El sindicat Acció Sindical del Bages, que és el minoritari a l'empresa, ha convocat una mobilització pel 30 de març.

"Per mi va ser insostenible i vaig decidir canviar de feina"

La Judit Rodríguez va treballar a Ampans durant cinc anys, però va arribar un moment que, segons explica, per ella, la situació va ser "insostenible". "El fet de treballar sempre amb tanta càrrega i sense el personal necessari, em va portar a un desgast físic i emocional molt fort i vaig decidir canviar d'àmbit", afegeix.

"La reivindicació ha de ser sectorial"

Des de l'empresa, la responsable dels serveis residencials, Janeta Camps, admet que es tracta d'un sector "històricament mal pagat", però afegeix que "la situació és la que és". En aquest sentit, subratlla que, des del 2008, l'empresa està fent "un gran esforç" per aplicar millores salarials "per sobre del conveni". De fet, Ampans assegura que el salari que paga als treballadors està per sobre del conveni i per sobre de la mitjana del sector. "Des de sempre, el sector ha estat mal pagat i ens solidaritzem amb els treballadors, però estem regulats per uns decrets que complim al 100%", assegura Camps. En aquest sentit, l'empresa comprèn les reivindicacions dels treballadors, però admet que "no correspon a Ampans liderar-ho".

Segons l'empresa, les reivindicacions sobre la millora de les condicions salarials que fa el sindicat Acció Sindical del Bages farien "inviable" la continuïtat del centre residencial.

De la seva banda, des del comitè d'empresa, els seu secretari, Joan Barbé, també es mostra d'acord amb les reivindicacions dels treballadors que secunden la vaga, però no està d'acord amb les formes i considera que les accions no s'han de fer "de manera aïllada i oportunista". "Nosaltres en devem a les persones a les que cuidem. És un sector que no fa vaga perquè penso que hi ha una gran responsabilitat. No podem deixar desateses les persones", subratlla. En aquest sentit, Barbé creu que "hi ha altres maneres de dialogar, reivindicar i fer força per aconseguir millores". "Tots hi estem d'acord, les necessitem", assegura.