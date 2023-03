Manresa va tenir el 2022 la inversió privada en construcció més important des del 2009

El sector de la construcció desperta a Manresa i el 2022 va demanar llicències per valor de 48,7 milions d’euros, la xifra més alta en tretze anys.

«Estem davant del volum inversor privat més important a la ciutat des del 2009», ha assegurat l’alcalde Marc Aloy i això ens mostra «un canvi de tendència».

«L’any 2021, el sector privat, en tota la tipologia d’obres diferents que es van fer, va invertir 33,8 milions d’euros i el 2022 van ser 48,7 milions d’euros, un creixement del 44%, que és molt remarcable», assegura.

Aquest creixement no es dona només a nivell de volum d’inversió sinó també en el nombre d’habitatges construïts, «on el salt és importantíssim, perquè passen de 82 habitatges construïts el 2021 a 276 l’any passat, dels quals 237 de nova construcció i 39 són fruit de reformes».

Aloy va especificar que «estem davant d’un salt del 336% en nombre d’habitatges que multiplica en més de per tres el nombre de nous habitatges».

L’alcalde afirma que «això és simptomàtic. Hi ha hagut un run run a la ciutat durant molt temps sobre que els privats no apostaven per invertir a la ciutat i no és cert. Estem al moment inversor més alt des del 2009 i fem un salt importantíssim».

Completada La Parada

D’aquest creixement d’habitatge hi ha un gran paquet que concentra els habitatges que són de grans operadors i un altre de «petits promotors i cases unifamiliars. La Parada quedarà tota completada».

Dels 276 habitatges pels quals es va demanar llicència el 2022, més de 200 són de dos grans promotors. Un és Metrovacesa i un altre d’àmbit local "i això és important posar-ho sobre la taula", afirma.

Interès dels privats

A més «hi ha moltes consultes de privats interessats que venen de l’interès que desvetlla el fet que hi hagi una inversió pública» a l’espai urbà.

Per l’alcalde resulta clar que «quan hi ha projectes transformadors i inversió pública es genera una confiança des de l’Administració pública cap al sector privat que es posa les piles i comença a invertir».

Ha assegurat que «hem rebut moltíssimes trucades de gent interessada a desenvolupar els sectors Rosselló, Cerdanya, plaça 11 de Setembre» arrel dels plans de millora urbana i de transformació que hi ha a l’entorn de tota la línia del ferrocarril que se soterrarà.

El mateix estaria passant a l’entorn de la Fàbrica Nova, «moltíssimes trucades de gent interessada en quan començaran les obres i la inversió per fer habitatges o una residència d’estudiants».

Un altre punt d’interès, però per inversió industrial, és el del Pont Nou des que s’ha anunciat que es desencallarà.

Pol Huguet, regidor de Ciutat Verda i Urbanisme, ha volgut destacar que això estigui passant en una ciutat amb un planejament urbanístic orientat a que «Manresa no creixi cap enfrora. És molt fàcil fer obra nova en una ciutat que requalifica terrenys i els passa d’agraris a urbanitzables. Aquí no és així. Estem omplint buits que quedaven pendents i això és molta més feina».