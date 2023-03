L'exconseller de Salut de la Generalitat Josep Maria Argimon serà dijous a Manresa per participar en una xerrada sobre salut mental, en un acte que tindrà lloc a 2/4 de 8 de la tarda a la sala d'actes del Montepio, organitzat per Junts per Manresa.

"Trenquem el tabú de la salut mental" és el títol de l'acte que comptarà amb la presència de Jordi Morillo, director de la Comunitat Terapèutica Can Coll, i l'alcaldable de Junts per Manresa, Ramon Bacardit. La Comunitat Terapèutica Can Coll ofereix assistència professional a persones amb dependència de l’alcohol, cocaïna i altres substàncies associades (tranquil·litzants, cànnabis, opiacis, drogues de disseny, etc.).