Manresa rep tres milions més de fons europeus que eleven el total a 25

Gairebé tres milions d'euros més de fons europeus han estat concedits a l'Ajuntament de Manresa per construir habitatge de lloguer de protecció oficial i per donar una primera oportunitat laboral a catorze joves. Amb aquests diners, el total de diners provinents dels Next Generation en menys de 2 anys arriba a 24.755.000 euros, un finançament que permetrà una inversió global de 47,1 milions d'euros.

El projecte presentat per l’Ajuntament de Manresa per construir habitatge de protecció oficial en règim de lloguer ha estat un dels seleccionats per la Generalitat de Catalunya per accedir a la convocatòria de subvencions del Programa d’ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb els fons Next Generation.

El pressupost total de l’actuació s’estima en gairebé 13,5 milions d’euros i l’import sol·licitat als fons Next Generation és de prop de 2,5 milions.

L’objectiu del projecte és generar nous habitatges protegits a preus inferiors als del mercat lliure de lloguer i impulsar una oferta d’habitatge assequible.

Aquest nou ajut s’afegeix als 396.010 euros rebuts recentment del Programa de Primera Experiència professional en les Administracions Públiques del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Mitjançant aquest programa, l’Ajuntament contractarà aquest mes de març 14 persones joves per treballar durant un any en diferents àrees de l’administració.

L'objectiu d'aquest programa és que les persones joves desocupades adquireixin, en el si dels serveis prestats per les administracions públiques, les primeres experiències en l'ocupació, així com competències i habilitats socials i professionals.

Entre els dos ajuts sumen 2,9 milions d'euros que s'afegeixen als gairebé 22 milions d'euros que fins ara s'havien fet públics.

La resta d'ajuts

Desglossats són 2 milions per a projectes socials, que es divideixen en 262.000 euros del Programa per a l’enriquiment educatiu PROA, 181.000 euros per a suport i cura a l’entorn domiciliari, 92.000 euros d’Envelliment Quilòmetre Zero i 1,5 milions d’atenció a persones sense llar. Cal sumar també 5.400 euros per a llibres de les biblioteques, que fan un total de 2.090.736 euros.

Aquestes quantitats s’afegeixen als 19.769.435 euros que ja havien estat fets públics pel que fa a diners provinents de diversos programes d’ajudes dels fons europeus

Es tracta de 2,7 milions per recuperar el patrimoni històric d’ús turístic del Camí Ignasià; 2,5 milions per millorar la qualitat i l’atractiu turístic de la ciutat a partir del seu paper com a destinació final del Camí Ignasià; 2,3 milions per promoure el transport públic i la mobilitat sostenible; 291.000 euros per projectes de modernització i digitalització de l’administració municipal; 8,2 milions per rehabilitar habitatges amb criteris d’eficiència energètica (es tracta d’habitatges del barri del Xup, del grup d’habitatges de Francesc Cots, de les Cases de Xocolata, del grup d’habitatges de Sant Rafael i de les Cases de la Culla.) i 3,6 milions per rehabilitar edificis de valor històric que es destinaran a l’Anònima i a la torre Lluvià.