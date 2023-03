El Govern ha anunciat aquest dimecres que instal·larà Barnahus a sis punts de l’entorn metropolità, a Manresa, Vilanova i la Geltrú, Lleida, Tortosa, la Seu d’Urgell i Girona. Es tracta d'unitats integrades d’atenció a infants i adolescents víctimes de violència sexual, que estaran en funcionament durant la tardor del 2023 aquelles que s'ubiquin en espais ja existents amb l’ajuda d’entitats, i a partir del 2024 les noves que s'instal·lin en noves construccions. En el cas de la capital del Bages, com ja va explicar Regió7 el juny passat, es construirà en un solar que l'Ajuntament ha cedit a la Generalitat, amb una inversió d'un milió d'euros.

La intenció de la Generalitat és replicar a les diferents vegueries el model de l’únic Barnahus en funcionament ara mateix, el de Tarragona, que va començar a operar el 2020. Aquest dimecres, justament, s’inaugura el nou equipament. En total seran 12 serveis més, almenys un per vegueria. En el cas de l’àmbit metropolità, els espais estaran a Barcelona, Badalona, Terrassa, Granollers, Mataró i el Prat de Llobregat.

L'origen dels Barnahus

Els Barnahus són un projecte inspirat en el model d'Islàndia (Barnahus significa casa dels infants, en islandès). El centre té l’aspecte d’una llar perquè els infants i les famílies se sentin segurs. Hi treballa a temps complet un equip psicosocial i altres professionals que s’hi desplacen o que s’hi connecten per videoconferència. L’objectiu és concentrar tots els recursos en un sol centre i que la víctima i la seva família no hagin de recórrer a les diferents instàncies que intervenen en aquests processos: comissaria, jutjat, centre mèdic, servei d’infància, entre d’altres.

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha constatat en declaracions a Catalunya Ràdio que el servei de Tarragona ha permès “aixecar la catifa” a la zona. “L’existència d’aquest recurs està permetent entrar en una realitat amagada”, ha explicat.

En un solar entre el carrer Joan Fuster i la carretera del Pont de Vilomara

A Manresa l’equipament es construirà en un solar que l’Ajuntament ha cedit a la Generalitat a la cruïlla entre el carrer Joan Fuster i la carretera del Pont de Vilomara.

Durant la presentació del recurs, la consellera va remarcar el juny passatque la Barnahus “posa l’infant víctima d’abusos sexuals al centre, perquè permet treballar en un únic espai tots els serveis d’atenció que necessita. D’aquesta manera, la víctima només ha d’explicar una sola vegada els abusos que ha patit, a un únic professional que s’encarrega exclusivament del seu desenvolupament i recuperació. D’aquesta manera evitem la revictimització, a través de la coordinació de totes les parts implicades en el procés i d'oferir al nen o la nena un entorn agradable, que evita que es reobrin les ferides i en facilita la recuperació”.