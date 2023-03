Els comuns posen com a prioritat recuperar el tren comarcal i el tramvia de Manresa

La recuperació del sistema ferroviari comarcal i del tramvia per Manresa per reduir emissions contaminants, però també per ampliar i millorar la mobilitat de manera sostenible, eficient i útil. Aquest és el pal de paller de la proposta de Manresa en Comú Podem que l’alcaldable Ana Querol va presentar en l’acte organitzat a la Casa Lluvià de Manresa.

Manresa en Comú Podem considera que cal prioritzar la mobilitat interna de la ciutat i que en una primera fase el tramvia recuperat a Manresa ha d’arribar també a Sant Joan de Vilatorrada. Sobre el tren comarcal, Querol va dir que no es parteix de zero, ja que gràcies a l’acord de pressupostos a proposta de Manresa en Comú Podem, mitjançant el grup parlamentari, es va incloure una partida per fer l’estudi de viabilitat. A més, «en l’acord d’aquest any s’inclou l’execució per a finalitzar-lo el 2027-2028». Querol va demanar a ERC que «reflexioni» i «abandoni la idea del soterrament i pensi en allò que necessita realment la ciutat i la comarca: una mobilitat millor i més sostenible». Així que va reclamar als republicans que comencin per modificar el pla de mobilitat. Els comuns proposen habilitar l’actual traçat Manresa Alta-Baixador per a tramvia, aprofitant la demolició del baixador, i perllongar-lo seguint l’antic recorregut històric, a cota de carrer. Passaria per Carrasco i Formiguera, Bruc, passeig Salvador Espriu, passatge de Sinera, Francesc Moragas i plaça Mil·lenari. Continuaria per la carretera de Sant Joan, carrer de la Lemmerz fins a l’entrada a Sant Joan passant sota el pont de la C-25. L’opció de baixador al Congost Aquesta opció és matisaria si hi hagués l’opció fermà i decidida de construir un baixador de la Renfe al Congost, que servís de llançadora d’aportació de passatgers a l’estació del Nord. Si això passés el tramvia seguiria des de la plaça Mil·lenari en un recorregut paral·lel a línia de Renfe fins al futur baixador del Congost per continuar en direcció a Sant Joan de Vilatorrada passant pel carrer de la Lemmerz fins al carrer de Torroella fins passar per sota el pont de la C-25. De Manresa Alta cap al nord La proposta que els comuns defensen com a viable contempla que el tramvia, ara ja tren, continuï en direcció al parc de l’Agulla, amb un baixador que facilités l’accés al parc tecnològic, el Guix i el Palau Firal. Continuaria cap a Santpedor i Sallent, amb els baixadors respectius i en arribar a Sallent habilitar una zona d’aparcament prop de la C-16, a l’entorn dels carrers Balmes i Estació. El recorregut cap a Súria seguiria l’actual traçat d’ús industrial, acordant amb ajuntaments i veïnat els baixadors que es disposarien. A banda de defensar la seva proposta, Manresa en Comú Podem va voler contribuir a posar el debat ferroviari sobre la taula convidant Pau Noy, enginyer industrial i expert en gestió de la mobilitat, perquè oferís la ponència «Proposta de sistema ferroviari del Bages-Berguedà. Un tramvia urbà per Manresa», en la qual va diferir de la proposta dels comuns en que considera prioritària la connenxió de les línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i la Renfe. Noy va aportar dades i estudis per argumentar que la recuperació del tramvia a Manresa i l’habilitació del tren-tram fins a Berga i Súria és «perfectament viable».