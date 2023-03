L'Institut Guillem Catà, de Manresa, celebrara dijous la Segona Jornada de Serveis a la Comunitat.

La primera jornada es va dedicar a la salut mental i en aquesta ocasió el tema que s'ha triat és "Joc i competències professionals".

Amb la implicació dels cicles formatius d’Atenció a les persones en situació de dependència, Animació Sociocultural i Turística; Educació Infantil i Integració Social s'organitza una jornada tècnica per tal que tot l’alumnat pugui gaudir d’una experiència teòrica i pràctica en relació a un tema molt present en molts àmbits de la nostra vida: l’actitud lúdica com a competència professional.

Experiències properes i viscudes

La jornada mobilitzarà vora 600 adolescents, joves i adults dels diversos cicles formatius del centre per tal de tenir experiències de joc properes i viscudes com a enriquidores des del punt de vista personal, social i professional; crear cultura de joc dins la comunitat educativa, conscienciar al públic adolescent i jove de les potencialitats que té el joc de taula des del punt de vista d’activitat d’oci alternatiu.

Hi haurà un torn per als cicles formatius del matí i un altre per a la tarda. En qualsevol de les dues fórmules, la jornada acabarà al Teatre dels Carlins, a 3/4 d'1 del migdia i a les 7 de la tarda amb el Mag Pol.

Compta amb el suport de l'Administració i entitats i serveis com Ampans, CAE, Manresa Jove, SIAD, Amics del Bridge - Manresa (Sagrada Família/Ateneu Les Bases), Centre de Recursos en trastorn de l’espectre autista de la Catalunya Central, L’Onada-serveis a les persones i Centre de dia La Masia.

MACROLUDOTECA JUVENIL:

Amb servei de monitoratge dinamitzat per un equip d'estudiants del CFGS d'Animació sociocultural, del CFGS Integració social i persones voluntàries d'AMPANS

Durant tota la jornada hi haurà habilitat un gran espai amb àmplia varietat de jocs de taula on es podran fer torns de partides simultànies, tornejos, descoberta de tipus de jocs, ...

LUDICOMPETÈNCIES "Quins són els teus punt forts?"

A càrrec de Manresa Jove

Tens dots de lideratge? O de treball en equip? O de Creativitat? O de.. L’Equip educatiu de «Manresa Jove» us farà passa per una sèrie de jocs «proves» que ens serviran per conèixer algunes de les vostres habilitats professionals: cooperació, cohesió, imaginació, anàlisi, estratègia,.. Quins són els teus punts forts?

JOCS per la IGUALTAT

A càrrec de del SIAD del Consell Comarcal del Bages

Des del «Servei d’Informació i Atenció a la Dona» del Consell Comarcal del Bages us convidem a conèixer jocs i jugar-los per treballar en un estil educatiu que opti per un model de relacions igualitàries entre les persones. El nostre objectiu és facilitar que els infants i joves puguin créixer en una societat lliure de prejudicis i amb igualtat d’oportunitats.

MUNICIPA: Qui aconseguirà la regidoria més «Pro»??

A càrrec del Programa de Participació ciutadana de l’Ajuntament de Manresa.

En aquest joc se’ns convida a posar-nos dins la pell del regidor o la regidora amb l’objectiu d’aconseguir el màxim progrés per a la ciutat. Qui jugui haurà de destinar els recursos que tingui a l’abast per acabar el màxim nombre de projectes. En alguns casos, quan els projectes són complexos, la col·laboració és essencial. Però, cal anar alerta: sempre hi ha algú a qui li agrada adjudicar-se tots els mèrits i sortir a la foto. Qui serà la regidora o regidor més «Pro»?

Mostra JOCS COEDUCATIUS TIS:

Jocs i dinàmiques que promouen l’equitat entre gèneres per a infants i adolescents de 6 a 16 anys. Aquest projecte neix de la col·laboració entre l'alumnat de 2n d’Integració Social i el SIAD de l’Ajuntament de Manresa. S’ha realitzat una proposta de maleta pedagògica per als/les participants de caus i esplais de la capital del Bages.

Xerrada-Taller: Activitats per a persones grans, per Grans persones!

A càrrec de la Residència Can Jorba de Santpedor (L'Onada).

De la mà d’Albert Pérez, educador social i pallasso i de Teresa Pons, animadora sociocultural. Reflexionarem sobre com decidim el programa d’activitats a la residència i donarem claus per ser originals i encertar les activitats. També hi haurà una part pràctica on realitzarem diferents exercicis i dinàmiques enfocades a treballar la desinhibició, la vessant cognitiva i l'expressió oral i corporal.

Jocs TEA: Tunegem jocs per a persones amb TEA

A càrrec del Centre de recursos en trastorn de l'espectre autista de la Catalunya Central

Taller de jocs ”tunnejats” adaptats a persones amb Trastorn de l'Espectre Autista. Vindrà la Rosa Serrano, presidenta del centre de recursos en trastorn de l’Espectre autista de la Catalunya Central, acompanyada d’una psicòloga.

BRIDGE: l’elegància feta joc de cartes

A càrrec dels Amics del Bridge-Sagrada Família i dels Amics del Bridge- Ateneu Les Bases

Un joc de l’aristocràcia anglesa que ha arribat als nostres dies i que, com el poker, té campionats, adeptes i professionals arreu del món. T’agrada jugar a jocs de cartes com la brisca, la botifarra, el tuti, etc..? Doncs, llavors et serà més fàcil jugar-hi. I, si no, hauràs de posar-hi una mica més d’esforç.. però segur, segur que.. tothom sortirà amb ganes de jugar al Bridge!!

Joc amb minimons i peces soltes

Què és el joc amb minimons? Què són les peces soltes? Quin tipus de joc propicia? Com el podem apropar a la infància? Com presentar el material? Com oferir-lo? Quin és el paper de l'adulta? El joc amb minimons va més enllà del joc, ja que té una vessant terapèutica amb la que podem entreveure què hi passa a la vida dels infants. Explorarem i ho descobrirem juntes.

Jocs Lúdics (una tècnica fomentada amb el joc)

A càrrec del Centre de Dia La Masia

Reflexionarem sobre les necessitats de les persones grans. També podrem aprendre com es poden adaptar els jocs de taula pel col.lectiu de persones grans d'un Centre de Dia de la mà d'una Animadora Sociocultural