La Diputació de Barcelona ha concedit un ajut d’1.483.699 € per a l’execució de diferents projectes de biomassa i fotovoltaiques en set edificis de Manresa. L’actuació subvencionada més important és la instal·lació d’una xarxa de calor amb biomassa que cobrirà les necessitats de calefacció en època de fred i d’aigua calenta durant tot l’any del Complex Esportiu Vell Congost, el pavelló del Nou Congost, els vestidors i oficines de la pista d’atletisme, els vestidors del Congost (a tocar del rocòdrom) i l’estadi de futbol del Congost. L’objectiu és substituir la xarxa actual, de gas natural, per una xarxa de calor alimentada amb estella forestal. Per abastir les necessitats tèrmiques dels cinc punts, s’instal·laran dues calderes que funcionaran en paral·lel amb un sistema de regulació per operar de la forma més òptima segons la demanda. Amb aquesta actuació es preveu generar 1.171.802 kWh a l'any, rebaixar la factura tèrmica municipal en prop de 13.000 euros anuals i estalviar gairebé 237 tones d’emissions de CO2 a l’atmosfera. El cost del projecte ascendeix a 1.385.778 euros, dels quals la Diputació de Barcelona en subvenciona 1.247.200 i la resta van a càrrec de l’Ajuntament de Manresa.

Una altra de les actuacions subvencionades és la instal·lació fotovoltaica que s’ubicarà a la coberta del magatzem de manteniment municipal del polígon industrial de Bufalvent. Aquesta infraestructura produirà 133.468 kWh a l’any d’energia verda i abastirà la mateixa nau i l’escola bressol Bresssolvent. L’actuació contribueix a millorar la sostenibilitat del conjunt del polígon, on fa poc s’ha constituït la Comunitat Energètica de Bufalvent, la primera comunitat energètica en un polígon industrial de Catalunya, promoguda per l’Associació d’Empresaris del Polígon de Bufalvent amb el suport de l’Ajuntament de Manresa. Amb aquesta actuació, l’Ajuntament aconseguirà un estalvi econòmic anual de 58.725 euros i es reduiran en 64 tones les emissions de CO2 a l’atmosfera. El cost d’execució del projecte és de 149.551 euros, dels quals la Diputació de Barcelona en sufraga 134.596 i la resta van a càrrec de l’Ajuntament de Manresa. Finalment, també ha rebut ajut econòmic el projecte d’ampliació de la instal·lació fotovoltaica per a l’autoconsum a les piscines municipals Manel Estiarte Duocastella, que generarà 142.339 kWh anuals. Amb aquesta actuació es preveu un estalvi econòmic de prop de 63.000 euros i una reducció de les emissions de CO2 en més de 68 tones a l’any. El cost d’execució és de 113.226 euros, dels quals la Diputació de Barcelona en subvenciona 101.903. La resta va a càrrec de l’Ajuntament de Manresa. Renovables 2030 La Diputació de Barcelona inverteix prop de 120 milions d'euros en fotovoltaiques i comunitats locals d'energia, biomassa i xarxes de calor, i enllumenat eficient amb el projecte Renovables 2030, que ja ha atès prop de 300 peticions de 159 ens locals. El seu impacte es tradueix en una rebaixa anual de més de 35 M€ en la factura energètica dels ajuntaments, una producció estimada de 118.000 MWh a l’any i un estalvi de més de 50.400 tones de gasos amb efecte d’hivernacle. El projecte transformador suposa, per al conjunt dels ajuntaments de la província, assolir una autosuficiència energètica del 22%.