La Plataforma Contra les Hipoteques i el Capitalisme del Bages (PAHC) ha denunciat que aquest març s’han executat dos desnonaments a Manresa sense que els jutjats comuniquessin prèviament el dia, en un cas, i l’hora en un altre, tal i com seria preceptiu. També ha assegurat que l’Ajuntament de Manresa es desentén d’aquests casos i no dona alternatives habitacionals als afectats més enllà d’uns dies en habitacions.

En una roda de premsa que s’ha celebrat aquest dimecres al migdia davant l’edifici de l’Ajuntament, a la plaça Major, la PAHC ha recordat que aquest any celebra el seu desè aniversari. I ha renovat el seu compromís amb les persones que tenen problemes per accedir a l’habitatge. Consideren que hauria de ser una prioritat per l’Ajuntament perquè «cada desnonament és una derrota», han assegurat Marc Baylina i Martín Cárdenas, en nom de la PAHC. En canvi critiquen que el consistori hagi tingut superàvit, el que indica que «en un context de crisi, l’habitatge no és la prioritat del govern, que descarta a qui no té ingressos».

La PAHC ha recordat que en 10 anys ha ocupat 8 blocs i ha aturat «infinitat» de desnonaments. Ha afirmat que els grans fons «voltor són el gran enemic. No són visibles, però juguen amb les nostres vides».

La PAHC també ha denunciat que aquest març s’han executat dos desnonaments sense que ni jutjats ni ajuntament hagin respòs com creuen que s’hauria de fer. Una dona i els seus dos fills els van fer fora d’un pis del carrer Santa Llúcia on hi vivien des de feia més de 20 anys quan la propietat, un gran tenidor segons la PAHC, no el hi va voler renovar el contracte. El dia abans la PAHC va consultar al jutjats si hi havia data de desnonament i van contestar que no els hi constava.

L’altre va ser en un pis propietat d’un fons voltor del carrer Escodines. En aquest cas no es va informar de l’hora. Efectius dels Mossos es van presentar a les 7 del matí per fer fora l’home que hi vivia.

Tan en un cas com en l’altre l’Ajuntament «no ha pogut o no ha volgut» donar alternatives habitacionals dignes als afectats, que el que necessiten és estabilitat, segons la plataforma. «Se’n desentén», critiquen. Han denunciat, a més a més, que quan els afectats intenten buscar pis pateixen «racisme immobiliari».