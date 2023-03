El 2020 Genís Sinca, periodista i escriptor, havia de fer el primer pregó de les festes de Setmana Santa a Manresa. No va poder ser a causa de la pandèmia. Aquest dimecres sí que l'ha fet. Presentat per Manel Ortiz, president dels Armats i vocal de la nova associació, ha descobert davant del mig centenar de persones que l'han anat a escoltar a l’auditori de la Plana el secret per guanyar una guerra: els maniples d’armats. Ho ha explicat amb un pregó interessant i amè en el qual ha fet honor a la confessió que ha fet als presents, és un autèntic apassionat de l’imperi romà.