Manresa En Comú Podem aposta per un "desplegament massiu de fotovoltaica en les teulades". Ho va dir la candidata Ana Querol en un acte que va comptar amb la presència de Joan Herrera, exdiputat al Parlament i al Congrés i actualment director d'Acció Ambiental i Energia de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

Ana Querol, cap de llista de Manresa En Comú Podem, va presentar la proposta programàtica "Manresa i les comunitats energètiques, una manera de canviar el model energètic de la ciutat a partir de sumar municipi, ciutadania i empreses".

Querol considera que “Manresa ha de ser capdavantera en la generació d’energia sostenible per descarbonitzar i per abaratir la factura de la llum de la ciutadania i les empreses i l’hem de situar de ple en l’agenda municipal”.

Comunitat ciutadana d'energia

L'acte va comptar amb la participació de Joan Herrera, advocat especialista en dret energètic, professor associat de la Universitat Rovira i Virgili i director d'Acció Ambiental i Energia de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, que va ser l'encarregat d'explicar l'experiència, pionera en ciutats de més de 50.000 habitants, de la posada en marxa de la comunitat ciutadana Energia del Prat.

Segons Herrera, "les comunitats ciutadanes d'energies renovables són localment una eina imprescindible per materialitzar un canvi per a reduir emissions i pal·liar l'emergència climàtica". Va emfatitzar que és urgent a totes les escales "implementar una agenda de transició energètica que concreti ambicioses estratègies d'estalvi, eficiència i autoconsum,

donant el protagonisme a la ciutadania".

L'exemple a seguir

Querol va posar El Prat, on governen els comuns, "com l’exemple a seguir". I en aquesta línia es va comprometre a posar en marxa a Manresa La casa de l’Energia, recuperant l’assessorament i la lluita contra la pobresa energètica que “l’Ajuntament va abandonar quan va tancar el servei”.

Va anunciar que si governen crearan la Comunitat ciutadana d’energia que, segons la candidata, ha de ser l'eina que permeti a la gent, "estalviar, disposar d'una energia més barata i verda, i contribuir com a ciutat a la lluita contra l'emergència climàtica".

Per la candidata, seguint el model del Prat, aquesta comunitat ha de ser impulsada per l’Ajuntament, però oberta a la participació de consumidores i usuàries, així com a les empreses “per obtenir un desplegament massiu de fotovoltaica en les teulades” i va afegir que “hem de mobilitzar totes les teulades aptes de Manresa, especialment les de gran volum, per

aconseguir la màxima producció en horari solar”.

Va plantejar, també, que “només així farem una transició ecològica justa“, ja que “amb aquesta proposta, no només tindran accés a la fotovoltaica aquells que tenen les millors teulades, referint-se a les classes altes, sinó tota la ciutadania”. Va reblar que l’objectiu també és “desfer-se de l’oligopoli i democratitzar l’energia”.