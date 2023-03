L’Associació de Comerciants del carrer Barcelona és l’últim soci que s’ha incorporat a la Unió de Botiguers de Manresa. Les dues entitats han firmat un acord en què la UBIC prestarà serveis de gestió administrativa i representació a l’Associació del carrer Barcelona.

Segons Jordi Espelt, que entoma ara la presidència del comerç del carrer Barcelona de mans d’Alba Ferrer, “la nostra és una entitat no professionalitzada, i necessitàvem assegurar el tràmit de subvencions per no perdre aquest finançament. Ara podrem centrar-nos en les activitats de dinamització”. Espelt comenta també que s’han marcat l’objectiu d’oferir aquest any més activitats de cara l’últim trimestre, i augmentar el pressupost pels llums de Nadal.

La presidenta de la Unió de Botiguers de Manresa, Tània Infante, comenta que “ja el 2019 la UBIC va incloure als estatuts la possibilitat d’acollir socis col·lectius, amb l’objectiu de treballar cap a una unió del comerç de la ciutat”. Tot i que aquesta ha estat l’eina que han fet servir ara les dues associacions per fixar la seva col·laboració, la UBIC no descarta altres formes d’integració del comerç, com podria ser una federació.

Un pas més cap a la vertebració del comerç de Manresa

Les diferents associacions de comerciants de la ciutat van encetar el camí de la col·laboració a l’hivern de 2020, amb una campanya de Nadal conjunta i amb la creació de la marca Manresa Comerç. Des d’aquell moment s’ha treballat en diferents projectes, com pot ser la campanya comercial de maig i Nadal de 2022 o l’elaboració d’un document conjunt de demandes del comerç als partits que concorrin a les eleccions municipals de 2023, i les reunions amb aquests mateixos partits.

En aquest marc de col·laboració, la integració de l’Associació de Comerciants del carrer Barcelona a la UBIC Manresa suposa un pas més en la vertebració del comerç de Manresa.