L'exalcalde Valls entra a la llista de Collboni per ser regidor a Barcelona

Jordi Valls, exalcalde de Manresa entre el 1995 i el 2006, formarà part de la llista del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, amb l'objectiu de convertir-se en regidor de la capital catalana. Valls ocuparà el número 9, una posició amb grans possibilitats de convertir-se en un seient al ple municipal. Actualment, els socialistes tenen 8 regidors i tots els sondejos pronostiquen que creixeran.

La llista socialista ha estat aprovada aquest dijous pels òrgans del partit. Jordi Valls és una de les incorporacions. Valls va governar Manresa en aliança amb ERC i Iniciativa durant dos mandats i mig. El 2006, a la meitat del tercer va ser cridat per Pasqual Maragall per incorporar-se al Govern català com a conseller de Treball i Indústria. Posteriorment, va ser president de l’Autoritat Portuària de Barcelona, des d'aquell mateix 2006 fins al 2011. Posteriorment, va ser nomenat director general del Grup Suez a Mèxic. Des del 2020 i fins a l’actualitat, Valls ha estat director general de Mercabarna, la societat gestora del polígon alimentari que concentra els mercats majoristes de l’àrea metropolitana, i de la qual l’Ajuntament de Barcelona té el 51%. Collboni proposa que ell sigui tinent d’alcaldia d’Economia i Hisenda, si aconsegueix governar la capital catalana. Això suposaria que deixaria la direcció de Mercabarna.

En declaracions a aquest diari, Valls ha assegurat que assumeix la responsabilitat perquè «formo part d’un projecte polític col·lectiu, al qual estic vinculat des de l’any 1988 i hi sóc lleial». A més, afegeix que «el PSC té un projecte per a aquest país, i també el té per a la política local, i jo m’hi sento compromès». Valls considera que, «com va passar quan vaig ser alcalde de Manresa o conseller de la Generalitat, també a l’Ajuntament de Barcelona puc aportar la meva experiència i també aprendre-hi». Per a l’exalcalde de la capital del Bages, el fet de poder formar part d’un projecte polític per a la ciutat de Barcelona és engrescador, ja que «Barcelona és una ciutat de referència europea i mundial», i insisteix que «hi puc aprendre molt, com he fet amb totes les meves feines, tant polítiques com professionals, anteriors». Quant a la direcció de Mercabarna, Valls apunta que no és incompatible amb una possible regidoria a Barcelona, però que «de moment no m’he plantejat» si continuar o deixar-ho.

Nou equip

El PSC assegura que la seva llista la compon «un equip preparat per governar» i per «donar resposta a les necessitats dels barcelonins i barcelonines, i tornar a fer de Barcelona una ciutat ordenada i amb oportunitats per a tothom».

Entre els elegits també hi ha Albert Batlle, actual regidor de Seguretat a qui Collboni postula com a regidor de Ciutat Vella. També proposa que Maria Eugènia Gay sigui la tinenta d’alcaldia de Presidència, Bon Govern i Relacions Internacionals; Laia Bonet, tinenta d’alcaldia d’Urbanisme i Vivenda; Lluis Rabell, tinent d’alcaldia del Pla de Barris i Participació Ciutadana; Marta Villanueva, responsable de Salut i Raquel Gil, responsable de Treball.

En la llista presentada aquest dijous també figuren David Escudé, actual regidor d’Esports i Rosa Alarcón, regidora del districte d’Horta-Guinardó.