Manresa tindrà el 2026 seixanta habitatges de protecció amb lloguer al barri de la Sagrada Família

El solar que hi ha al carrer de Pilar Bertran Vallès, al barri de la Sagrada Família de Manresa, entre l'escola Ítaca i el Mercadona, acollirà una promoció amb 60 pisos de nova construcció de protecció oficial i en règim de lloguer. És la finca que queda a mà dreta entrant per la carretera del Pont de Vilomara.

La parcel·la, on ara només hi ha vegetació i uns horts que aniran a fora, la cedeix l'Ajuntament i del projecte i de la construcció de l'immoble se n'encarregarà la cooperativa d'habitatge Sostre Cívic. Tindrà un cost de 13 milions, dels quals 2,5 provenen dels fons Next Generation, atorgats a l'Ajuntament. Regió7 ja va avançar dimarts d'aquesta setmana que l'Ajuntament havia rebut tres milions més dels fons europeus, 2,5 dels quals per a habitatge de lloguer social.

La presentació del projecte s'ha fet aquest dijous al migdia in situ amb la intervenció de l'alcalde Marc Aloy, acompanyat per regidor d'Habitatge, Jamaa MBarki i tècnics de l'Ajuntament, i Yabel Pérez Moreno, de la Cooperativa Sostre Cívic.

El projecte més gran dels últims 15 anys

Aloy ha recordat que és "és el projecte més gran de protecció oficial dels últims 15 anys a Manresa". La parcel·la és d'uns 2.000 m2, que permeten una edificabilitat de més de 7.000 m2. Ha remarcat que la inversió dels 2,5 milions dels Next Generation "s'ha de fer relativament ràpid perquè aquests diners s'han d'haver gastat abans del 2026. Vol dir que aquest mes d'abril l'Ajuntament ja farà el dret de superfície a Sostre Cívic", que tindrà el projecte enguany, "amb la idea que el 2024 puguem començar aquesta operació" i que es pugui inaugurar el 2026.

L'acord amb Sostre Cívic per tirar endavant la promoció d'habitatge de protecció oficial es va signar fa uns mesos i l'ajuda dels Next Generation permetrà materialitzar-ho.

Pérez ha "informat que serà un projecte d'obra nova" que es tirarà endavant amb la inversió prèvia que facin els socis i sòcies que hi vulguin anar a viure seguint el model d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Ha dit que serà el segon projecte amb aquest model que es fa a Catalunya pel que fa a les dimensions, els 60 habitatges esmentats.

Una part del finançament es buscarà a través de la banca. "Normalment treballem amb la banca ètica o amb la banca pública, l'ICF o l'Institut de Crèdit Oficial Espanyol. Aquest finançament sempre intentem que sigui amb l'import més gran per reduir les aportacions dels socis, però la part que no puguem finançar amb aquest préstec sí que són les aportacions que han de fer els socis abans d'entrar a viure". Són uns diners que poden recuperar quan marxen i, mentrestant, paguen unes quotes d'ús, que vindria a ser com un lloguer social. Aproximadament, són uns 10 o 15 euros d'aportació inicial, mentre que les quotes d'ús aniran en funció del preu de l'habitatge de protecció oficial.

Tipologies d'habitatge diverses

Les característiques dels habitatges es decidiran amb els socis. Amb tot, l'estudi previ ha definit un avantprojecte amb tipologies d'habitatge molt diverses, ha comentat. Des de pisos de 40-50m2 amb una habitació fins a d'altres de dues i tres habitacions. I, pel que fa als espais comuns, biblioteca, sala per fer ioga, espai de cures... Ha apuntat que alguns dels projectes que estan tirant endavant fins i tot disposen de habitacions per a convidats.

L'avantprojecte dibuixa un edifici amb tres volums; dos amb tres pisos d'alçada i un amb set.

Sostre Cívic treballa a tot Catalunya, on té nou projectes amb persones vivint-hi. Són un total de 120 habitatges. A banda, tenen una quinzena de projectes en etapa de promoció. "Per tant, uns 500 habitatges en els propers tres-quatre anys". A Manresa, la cooperativa, amb seu social a Barcelona, ja fa uns anys que va adquirir una finca a la carretera de Cardona via tempteig i retracta que aviat presentaran.

La darrera gran promoció de protecció social a Manresa, que va fer l'empresa municipal d'habitatge Forum, es va començar a fer el 2007 al carrer de Montserrat i Via de Sant Ignasi i es va allargar més del compte -es va acabar el 2011- a causa de la bombolla immobiliària, ha recordat Aloy. Des d'aleshores no se n'ha fet cap més.

La construcció del nou immoble no tindrà càrregues urbanístiques perquè correspon al 10% que es va quedar l'Ajuntament de tot l'aprofitament privat del Pla Parcial Sagrada Família. En aquest cas, enlloc d'assumir ell l'edificació, s'ha posat d'acord amb la cooperativa Sostre Cívic perquè la tiri endavant.