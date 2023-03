"L'important no és treure pòlips, sinó identificar què necessita cada pacient"

Rosa M. Sáiz és especialista en digestologia de l’Hospital Universitari de Burgos. S’ha format en la nova tècnica d’origen japonès que ara Althaia i el metge Ignasi Puig difonen. Va comentar que al Japó estan més avançats en l’àmbit de les endoscòpies i el diagnòstic òptic. «L’important no és treure pòlips, sinó identificar bé què necessita cada pacient», va explicar a Regió7 mentre es dirigia a Madrid a participar en un congrés nacional de digestius.

De la formació va destacar que permet comprendre o corregir conceptes que eren erronis, refermar els bon, i a més a més adquirir noves habilitats i coneixements més avançats que fins ara només es podien trobar al Japó.

La tècnica de la magnificació o zoom «et permet apropar-te més al pòlip i predir de forma exacte si serà dolent, no serà dolent, si s’ha de treure o fer cirurgia». Va precisar que la tecnologia és el que fa possible contemplar les lesions d’una forma més clara, però que també cal entrenament per saber-ho interpretar. És per això que va assegurar que gràcies a cursos com aquests «es transmet informació» i, per tant, qualitat assistencial. Sáiz va assegurar que ja utilitza la nova tècnica a l’Hospital de Burgos, i va destacar que no s’ha de valorar la quantitat sinó la qualitat de l’assistència. L’especialista va remarcar que amb coneixements i argument «sempre pots fonamentar més les decisions que prens».