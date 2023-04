Vestit de Jesucrist, amb pintura vermella a les mans i els peus i carregant a l'esquena una gran fusta amb la frase escrita "Mereixem amor i vides dignes - La transfòbia mata", l'actor manresà i drag-queer Blau Piqué ha protagonitzat aquest Diumenge de Rams al matí pel centre de Manresa una performance per reivindicar els drets dels transvestits i les persones transsexuals.

L'acció reivindicativa ha començat a 2/4 de 10 del matí. Piqué, sol, però rodejat de mirades de sorpresa entre les persones que s'anava trobant, ha marxat des de la Ben Plantada fins a la plaça Major, passant pel Passeig Pere III, la Muralla del Carme, la plaça Europa i el carrer Sobrerroca.

En declaracions a Regió7, Piqué va assegurar divendres que l'objectiu d'aquesta performance, que ha batejat com a "Penitència travesti", és "visibilitzar la violència que encara viuen les persones trans i transvestits, tant a escala institucional com social, i l'augment de casos de suïcidis de persones que formen part del col·lectiu".

Com a sortida al rebuig social, moltes persones trans consideren que el suïcidi és l'única solució. Per això, el 55% del col·lectiu admet que ha intentat suïcidar-se (el 57% en dones trans), segons dades de l'estudi 'Suicidality Disparities Between Transgender and Cisgender Adolescents'. La taxa de suïcidi entre menors trans i no binaris (identitat de gènere ni masculina ni femenina) és del doble que entre els menors cis (la identitat de gènere dels quals i sexe coincideixen).

Així mateix, la difícil situació a la qual s'enfronten, la incomprensió social, la dura decisió que implica canviar de sexe o identitat o la discriminació colpegen la salut mental del col·lectiu. Així, el 45% de les persones trans reconèixer passar la meitat del temps amb descoratjament o depressió (el 17% durant tot el dia). En el conjunt del col·lectiu LGTBI, el 25% admet estar deprimit més de la meitat del seu temps i el 7% durant tota la jornada.

Dia de la visibilitat trans

Precisament, aquest divendres es va celebrar el Dia Internacional de la Visibilitat Trans. A Manresa, el consistori va penjar la bandera del col·lectiu al balcó de l'Ajuntament per commemorar l'efemèride i reivindicar els drets i la igualtat de les persones trans. Piqué aplaudeix l'acció, però matisa que "s'ha de continuar ficant pressió a les institucions perquè moltes vegades falta informació i personal" i, en conseqüència, "la resta de l'any el col·lectiu queda força invisibilitzat".