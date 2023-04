Usuaris del bus es mostren entre resignats i contraris a perdre la parada a Guimerà

La parada del bus urbà de Manresa al carrer d’Àngel Guimerà fa dècades que funciona, coincidint amb el canvi de sentit que es va fer al vial. Amb els anys, s’ha convertit en la reina de les parades, la que té més usuaris. Cada dia la utilitzen més de 4.000 persones. L’anunciada transformació del carrer, amb la supressió de tot el trànsit rodat, fa arrufar el nas a persones que acostumen a agafar-hi el bus. Moltes de les que van parlar ahir amb Regió7 es van mostrar resignades, en el sentit que, si és perquè millori el vial, donen per bones les alternatives que tindran per agafar el bus a Crist Rei i a l’altura de can Jorba, depenent de la línia. N’hi ha, però, sobretot algunes de més edat, que estan totalment en contra que els la treguin.

Després de més de 40 anys parlant-ne, el mes passat l’Ajuntament va presentar el projecte de com quedarà el carrer d’Àngel Guimerà entre la Muralla i Crist Rei, que serà només per a vianants amb plataforma única i arbres i jardineres amb bancs al mig; i el tram fins al carrer del Bruc, on es mantindrà el trànsit, però també es milloraran les voreres i s’hi plantaran arbres. A banda del moviment en les parades, implicarà canviar el sentit de la circulació de fins a set carrers, ja sigui sencers o només en un tram.

Isabel Martín, veïna de la carretera de Vic, agafa el bus per anar a fer encàrrecs al centre de Manresa. Ahir opinava que treure el trànsit del carrer d’Àngel Guimerà «està bé» i que no li sabrà greu haver de caminar una mica més per anar a buscar el bus a can Jorba.

Natia Koriauli fa nou anys que agafa el bus a Guimerà per anar a treballar. «Si milloren el carrer, em sembla bé, perquè tot el que és nou és maco i, si posen arbres, netejaran l’ambient, que és molt important. Si agafo el bus a Crist Rei o a can Jorba tampoc no és una gran diferència perquè visc a la carretera de Cardona, o sigui que no em sembla malament», opinava.

«Una nosa i una bajanada»

La Carmen és veïna de la carretera de Santpedor i agafa el bus per anar a comprar. Pensa que treure els autobusos de Guimerà i posar mobiliari al mig és «una nosa i una bajanada. Aquesta és la parada on hi ha més gent. Si has d’anar a agafar el bus a un altre lloc, no hi estic d’acord. Aquí és molt més còmode». L’Alexandra, que és veïna del mateix carrer, deia que, tenint parades a can Jorba i a Crist Rei, disposar d’un carrer de botigues com el Guimerà per als vianants «ho trobo bé. La gent ha de mirar a l’hora de travessar que no la xafi cap cotxe i anirà mes tranquil·la. Que hi pugui passar pel mig anirà molt bé». Considera que la gent que ho critica en fa un gra massa amb la comoditat.

Dolors Andújar és veïna de Cal Gravat. «Quan he de fer alguna cosa i no tinc pressa, baixo sempre amb autobús». És del parer que «si s’ha de fer i és per millorar, endavant».

Agustí Carriet és conductor de Bus Manresa. Explicava que amb els altres conductors han parlat del tema i que, «mentre puguem seguir una bona ruta», els està tot bé. Personalment, li hauria agradat que el bus s’hagués mantingut a Guimerà, tot i treure la resta de cotxes.

«No em suposa cap drama»

Anna Baltasar és del barri de la Sagrada Família i només agafa el bus el cap de setmana per anar a comprar al centre. «Si en lloc de Guimerà he d’anar a can Jorba, tampoc no em suposa cap drama», comentava. Afegia que «m’agradaria que ho arreglessin i que Manresa tingués més vida, que està molt trista. M’agrada baixar a peu i, quan veig com està el Barri Antic, em sap molt greu». També pensa que la transformació del Guimerà pot ser bona per als comerciants.

Filo Álvarez, veïna de les Bases de Manresa, es va mostrar totalment en contra de perdre la parada, que utilitza pràcticament cada dia per baixar i pujar. «Em va molt bé aquí, i no estic per anar a voltar. Jo ja soc gran i per a mi seria un trasbals». Quant a la millora del carrer, es va mostrar taxativa: «Tant me fot això, en una paraula». Al seu costat, esperant el bus a la mateixa marquesina de Guimerà, hi havia el matrimoni format per Joan Garcia i Maria Leiva, veïns de la barriada Mion. Valoraven que «a nosaltres ens agrada més aquí». Ell l’agafa cada dia i «aquí em va molt bé».

Carles Torres és conductor des del 2011 i pensa que «l’important és el que agradi més a la gent. La gent és la que mana». Dit això, remarcava que als usuaris els «agrada molt arribar fins al centre a Guimerà» i que «hi ha botiguers a favor i en contra perquè hi portem molta gent, baixen del bus i, automàticament, ja la tenen aquí. Està al 50%».

Dana Masou, conductora de bus des de fa vuit mesos, coincidia amb Torres que qui mana és l’usuari. «Nosaltres farem el que els sigui més convenient a ells».

Josep Vallecillos, acompanyat de la seva esposa, Carme Renalias, és un usuari ocasional del bus. «A mi m’és igual que pari a Crist Rei o a can Jorba. Hi ha vegades que ens acostumem a una cosa i costa canviar, però a mi m’és igual. Cap problema». Que, a canvi, arreglin el carrer Guimerà creu que val la pena.

Antonio Garcia fa més de 30 anys que és conductor de bus. Per a ell, «tot el que sigui per millorar està bé». No recordava des de quan fa que hi ha la parada a Guimerà, però sí que «fa 34 anys que faig aquestes línies urbanes i ja hi era».

El 2021 es va desencallar

Després de molts anys parlant-ne, el procés participatiu per afrontar la transformació del carrer d’Àngel Guimerà es va iniciar el setembre del 2021. Amb una mica de desori per part de l’Ajuntament sobre si la consulta a la ciutadania seria vinculant o no, es va fer una enquesta que van contestar 554 persones i vuit sessions informatives a les quals van assistir 169 ciutadans en total.

Finalment, el 22 d’octubre de l’any passat, el consistori va anunciar com seria el nou Guimerà, després de conèixer els resultats del procés participatiu sobre els dos models alternatius que en el seu dia va posar damunt la taula per transformar el principal eix comercial de la ciutat: el «Model A», mantenint el pas del bus, i el «Model B», sense bus. Va guanyar el B.

El dia 7 de març passat, va presentar en una sessió oberta a la ciutadania com seria el carrer, on viuen 484 veïns i hi ha a l’entorn de 150 activitats econòmiques.

El mes vinent s’ha d’aprovar el projecte, que es desenvoluparà en diverses fases amb la idea que el segon trimestre del 2025 estigui acabat.