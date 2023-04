Uns 1.200 joves de Manresa han participat durant el primer trimestre d’aquest any en diverses accions de la campanya Emmiralla't de l’Ajuntament de Manresa.

La iniciativa té com a objectiu principal posar el focus sobre la influència que exerceix la pressió estètica, intensificada per les xarxes socials, i donar visibilitat a una de les conseqüències més negatives que ocasiona com són els trastorns de la conducta alimentària.

La campanya té com a objectiu conscienciar tota la població de la pressió estètica, és a dir, la pressió social imposada per tal de complir uns cànons de bellesa normatius. També reconèixer els principals senyals d’alerta que poden indicar que una persona està desenvolupant un trastorn de la conducta alimentària, així com difondre els recursos existents a la ciutat per a l’acompanyament emocional de les persones joves.

Igualment es proposa reforçar l’estil de vida saludable i la preservació de la salut emocional com a elements principals per prevenir malestars i angoixes severes.

Entre les activitats fetes fins ara, destaca, el gener passat, la programació d’una obra de teatre ‘Nua. Radiografia d’un trastorn’, que parlava sobre els trastorns de la conducta alimentària i que va ser vista per 679 alumnes de secundària de Manresa.

També s’ha dut a terme accions des de l’Ofi Jove al Pati i al Campus, un taller d’autoestima corporal i una xerrada adreçada a famílies, entre altres.

La propera activitat que es prepara és l’exposició ‘Emmiralla’t i estima’t’, que es pot veure des d’avui dia fins al 30 d’abril, a l’Espai Jove Joan Amades-Oficina Jove del Bages.

Es tracta d’una exposició de les fotografies realitzades amb els mòbils al taller d’autoestima i fotografia femenina. L’objectiu ha estat empoderar les persones joves a través del debat sobre la pressió estètica.

D’altra banda, el proper 24 d’abril, de les 17.30 a les 19.30 h, es farà un taller de pintura corporal com a eina d'empoderament. A més, a l’institut Pius Font i Quer es farà una prova pilot amb alumnat de 3r d’ESO, on reflexionaran amb professionals sobre la pressió estètica i proposaran frases i material audiovisual que, a posteriori, es penjarà a les xarxes socials.

La campanya també preveu la creació d’una maleta amb diversos recursos adreçada a professionals que treballen amb persones joves i que volen treballar la pressió estètica als col·lectius de joves.

Finalment el 31 de maig, l'Institut Lluís de Peguera acollirà, a 2/4 de 7 de la tarda una xerrada en el marc de les conferències organitzades des de la regidoria d'Ensenyament i Universitats per reflexionar sobre la pressió social per tenir un determinat cos i reforçar una imatge corporal positiva des de casa. La xerrada anirà a càrrec de responsables de la Fundació Imatge i Autoestima.

Per qualsevol dubte relacionat amb la campanya o per assessorament i acompanyament a joves, famílies, professionals, centres educatius, entitats juvenils i esportives, es pot contactar amb l'Espai Èmfasi un servei ubicat a l’Oficina jove del Bages d’acompanyament emocional gratuït per a joves.