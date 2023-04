Impulsem Manresa ha elaborat 28.500 diaris que en els últims dies s’han repartit en paper per tots els domicilis de la ciutat. L’objectiu és que tots els conciutadans, independentment de si disposen o no de xarxes socials o de si s’informen a través dels mitjans de comunicació, puguin conèixer les propostes i projectes que la candidatura projecta per Manresa.

En els exemplars s’explica amb profunditat i suports gràfics els dos projectes presentats fins ara: l’espai per celebrar concerts i espectacles al Parc de l’Agulla i el de la ciutat esportiva al Congost. Model de Terrassa També hi ha una presentació individual dels membres de la llista que ja s’ha realitzat per xarxes socials, una entrevista a l’alcaldable, diverses infografies sobre el projecte de ciutat i el nou estil de governança més proper amb els ciutadans que Impulsem vol implementar i finalment, s’explica l’exitós model de seguretat ciutadana de Terrassa que importaríem a Manresa. “Amb la intenció de fer arribar la nostra proposta a tothom i que els ciutadans puguin conèixer l’equip experimentat que forma part dels primers llocs de la llista així com la nostra bateria de propostes i la raó de ser d’Impulsem, enviem a cada domicili un petit diari explicatiu”, ha explicat l’alcaldable de la formació, Joan Vila. Impulsem ja està treballant en un segon diari que es repartirà en les llars al llarg de les properes setmanes i que inclourà altres iniciatives que la candidatura donarà a conèixer properament.