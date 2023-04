L'Ajuntament de Manresa farà servir un llenguatge planer "sempre que sigui possible"

Important pas endavant en la comunicació entre l'Ajuntament de Manresa i la ciutadania, si de veritat es compleixen els termes de l'acord que es va prendre en el darrer ple municipal.

L'acord compromet l'Ajuntament a "realitzar les comunicacions amb la ciutadania amb un llenguatge planer i plenament comprensible, sense tecnicismes", però també inclou un afegitó que pot convertir tot plegat en un brindis al sol: "sempre que sigui possible".

En aquest darrer afegitó hi poden cabre tant l'argument que no es disposa del personal per traduir les comunicacions del llenguatge burocràtic al català estàndard com la impossibilitat de fer-ho per la pèrdua de precisió de termes tècnics imprescindibles.

L'acord tampoc contempla cap eina d'avaluació de la progressió aconseguida, en cas que n'hi hagi.

Pla de xoc pel català

Altres acords de la moció aprovada és que l'Ajuntament ha de portar a terme un pla de xoc pel foment de l'ús del català a la ciutat, assignant-li els recursos pressupostaris necessaris, i donar suport al Pacte Nacional per la Llengua.

La proposició sobre el Pla de Foment del Català primer la va entrar el grup municipal Fem Manresa en solitari, però després els grups d'ERC, JxM, PSC i també Fem van negociar i van acabar pactant una esmena de substitució, que és la que es va aprovar amb el vot favorable dels grups proposants.