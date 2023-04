El Govern posarà en marxa a Manresa la primera comissaria de proximitat de Catalunya. L’equipament estarà situat al centre històric de la ciutat i serà compartit entre els Mossos d’Esquadra i la Policia Local. L’objectiu d’aquest nou model és reforçar la presència directa dels agents a la ciutat, situant-los a peu de carrer, per guanyar eficàcia i capacitat de reacció. Així mateix, el fet de compartir espais i coordinació entre els dos cossos de seguretat permet unificar criteris d’actuació i projectar una imatge unificada de la tasca policial.

Es tracta, segons el president de la Generalitat, Pere Aragonès, d’avançar cap a un model policial “més proper a la ciutadania, més proper a la gent, més vinculat al territori i amb més presència al carrer”. Això, ha afegit el president, permetrà “que la ciutadania estigui i se senti més segura” i “que noti més a prop la policia local i els mossos en moments de més necessitat”. La Generalitat desplegarà nou comissaries de proximitat més arreu de Catalunya.

Les obres començaran després de l’estiu

A finals de febrer es va firmar el conveni entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de Manresa que farà possible la comissaria de proximitat de la ciutat. Es preveu que el tercer trimestre d’enguany comencin les obres, amb una durada prevista de quatre mesos. El nou equipament tindrà un cost de 300.000 euros, que compartiran a parts iguals la Generalitat i el municipi.

La comissaria estarà ubicada al Passeig de la República, al centre de la ciutat. Això permetrà potenciar el patrullatge a peu dels cossos policials i la col·laboració amb el teixit social, cultural i econòmic de la ciutat.

10 comissaries de proximitat arreu de Catalunya

La proximitat al territori és un dels eixos del Govern en la gestió de la seguretat i les emergències i, en aquest sentit, es desplegaran fins a deu comissaries de proximitat en diversos punts del territori per donar resposta a les necessitats de pobles i ciutats.

Per exemple, hi ha prevista la construcció a diferents localitats com Barcelona, al carrer Pau Claris, a Moià i a Tarragona, entre d’altres. En aquest sentit, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ja va anunciar a finals del 2022 la ubicació d’una nova comissaria de proximitat a l’interior de l’estació d’autobusos de Tarragona, en un espai compartit entre Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana i que serà realitat el primer trimestre del 2024.

Tot plegat és una aposta de la Generalitat per reforçar la seguretat als centres de les ciutats, en aquelles poblacions on la comissaria dels Mossos queda ubicada als afores, per tal de fomentar la proximitat dels agents policials a la ciutadania.

El president Pere Aragonès subratlla que el Govern “no escatima recursos” per modernitzar i reforçar encara més el cos de Mossos d’Esquadra, “un exemple de policia avançada, pionera i propera”. I ha destacat, entre les actuacions dutes a terme en aquest àmbit, la feminització del cos, el rejoveniment de la plantilla (amb la incorporació de 1.700 nous agents i obrint places per formar-ne 840) i la dotació del cos amb uniformes i vehicles més nous i més segurs.