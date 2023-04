Cal Suris de Cornellà era una fàbrica tèxtil al centre d’una colònia industrial. Es va construir el 1897, i va tancar definitivament el 1978. Des de llavors va caure en desús i va quedar abandonada fins que l’Ajuntament de Cornellà la va comprar. Entre el 2003 i el 2007 es va rehabilitar. Ara acull un laboratori ciutadà d’innovació i coneixement anomenat Citilab.

Els hi recorda alguna cosa?. A Manresa hi ha una història semblant. El 1893, uns anys abans que la de Cornellà, va començar la construcció de la fabrica tèxtil del Remei de Manresa que els anys 20 del segle passat s’ampliaria per convertir-se en la Fàbrica Nova. Va tancar el 1989. Va passar per diverses mans i el projecte per fer-hi un centre comercial, pisos al voltant i un gran parc a l’entorn va quedar frustrat per la crisi. Va venir, com a Can Suris, l’abandonament. Fins que el novembre del 2021 l’Ajuntament va anunciar que la comprava. Per fer-hi, igual que a Cornellà, un node de coneixement i, en aquest cas, també un campus universitari de la UPC.

Compateixen arquitecte

Història paral·leles que tenen més punts en comú, encara. El projecte de rehabilitació de Can Suris el va dur a terme la firma d’arquitectura Julià Arquitectes Associats. És la mateixa que ha guanyat el concurs públic convocat per l’Ajuntament de Manresa per redactar, en aquest cas, el projecte de rehabilitació de la Fàbrica Nova.

Es tracta de la proposta per consolidar cobertes i façanes de l’antiga Bertrand i Serra. L’estudi barceloní era una de les cinc firmes que optaven a adjudicar-se el concurs. Ara té un termini de cinc mesos per redactar el full de ruta que ha d’incloure la rehabilitació de cobertes i façanes, la consolidació de l’estructura així com completar l’edifici en la part que es va enderrocar parcialment el 2008. Per fer aquests obres, ja amb el projecte redactat, caldrà convoca un nou concurs per triar l’empresa constructora.

De Can Suris a Fàbrica Nova

En el cas de Can Suris l’edifici estava abandonat i deixat, i patia una important degradació per falta de manteniment. És a una zona que es va reurbanitzar i remodelar fa relativament poc temps. Les obres es van fer en diverses fases. La primera va consistir en la rehabilitació de l’edifici, la seva estructura, cobertes i façanes. Igual que s’haurà de fer ara amb la Fàbrica Nova.

L’antic complex fabril de Cornellà es va convertir en el primer laboratori ciutadà a Europa per a la innovació social i digital. El dirigeix una fundació sense ànim de lucre. No només es va recuperar l’edifici per a nous usos, sinó que es va transformar tot el seu entorn. Citilab és un projecte d’innovació que promou projectes de formació per tota la ciutadania i que promou la societat del coneixement.

Més coincidències

Més paral·lelismes. El Citilab seria com una mena de TechLab, el projecte que impulsa la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa per apropar la cultura tecnològica i científica a tota la ciutadania. Actualment es construeix al pati de la Politècnica una gran aula que permetrà dur a terme tota mena d’activitats d’aquest tipus. Ha de ser, però, un dels grans actius de la Fàbrica Nova.