Ni una gota d'aigua: Manresa viu el març més sec des del 1994

Zero litres per metre quadrat de precipitació. Res. Ni una gota d'aigua. Manresa ha viscut el mes de març més sec des del 1994; és a dir, dels darrers 29 anys. Segons la informació recollida per l'estació meteorològica de La Culla, que guarda dades relatives a la precipitació a la capital del Bages des el 1916, només hi ha hagut dos anys fins ara que no ha plogut gens el març: el 1994 i el 2023.

El segon més sec dels darrers 60 anys

Cal aclarir que en les dades de l’estació de La Culla hi ha diversos buits. Per exemple, en el cas del mes de març, no hi ha el registre del 1916; tampoc no n'hi ha dels anys 1948 al 1952, ambdós inclosos; del 1955 ni del 1961. A partir del 1963 ja hi són tots. En base això, sí que es pot afirmar que Manresa ha viscut aquest 2023 el segon mes de març més sec dels darrers 60 anys. El 1994 el registre també va ser de 0,0 l/m2.

Després del 1994 i del 2023, els anys amb menys aigua en un mes de març van ser el 1995, amb 0,8 l/m2; el 1987, amb 1,6 l/m2; el 2019, amb 2 l/m2; i el 1988, amb 2,2 l/m2. A la banda oposada, els anys amb més precipitació en un mes de març -sempre tenint en compte els buits esmentats que no permeten extreure conclusions pel que fa als 107 anys del registre a La Culla-, van ser el 1969, amb 141 l/m2; el 1959, amb 128 l/m2; el 1956, amb 125,5 l/m2, i el 1931, amb 123.

La mitjana de precipitació del mes de març amb les dades disponibles és de 40,7 l/m2. Per dècades, en el cas de les que hi ha registre de tots els anys, la mitjana de 1921 al 1930 van ser 49,37 l/m2, i del 1931 al 1940, 52,48. A partir d'aquí, va anar baixant. La del 1981 al 1990 es va situar en 39,47 i la del 1981 al 1990, en 26,5. La dècada dels 90, del 1991 al 2000 va iniciar una petita remuntada, amb 28,84 l/m2; del 2001 al 2010 van ser 34,83, i del 2011 al 2020, 51,12. Els anys 2021 i 2022 es van recollir 5,4 i 64,4 l/m2, respectivament.

Si es mira el mes d'abril pel que fa a la pluja, les dades de l'estació de La Culla, que pertany a l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), situen la precipitació mitjana en 50,8 l/m2. La màxima registrada van ser els 209,1 l/m2 que van caure l'abril del 1942. Segons la informació que ofereix el registre, tot i reiterar que és incomplet, només hi ha un any que no va ploure gens, el 1920, i el 1947 només va caure 1 l/m2.

La màxima també a ser històrica

Tornant al mes de març, la de la manca d'aigua no és l'única dada destacada. Tal com ja va informar aquest diari, el dijous 30 de març, la temperatura es va enfilar a Manresa fins als 27,2°C, que va ser la més alta en un mes de març des del 2001, any en què es va arribar als 29,4°C. Alhora, va ser la quarta més elevada del registre de màximes a l'estació meteorològica de La Culla des del 1985.