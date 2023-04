Tanca el Frankfurt Guimerà de Manresa: «Havíem arribat a fer 500 ‘bocates’ en un dia»

El negoci encara fa l’olor característica dels frànkfurts, però ja no n’hi ha. Està buit. Després de 34 anys funcionant, el Frankfurt Guimerà de Manresa va tancar portes divendres passat. Ho va fer de la millor manera possible, amb una festa sorpresa d’agraïment de la clientela als seus responsables.

Manel Sánchez i Rafa Romero, amb les seves respectives dones, Carme Romero i Isabel Trujillo, han portat el negoci tots aquests anys. El Rafa i l’Isabel van plegar el desembre passat. El Manel i la Carme hi van estar fins divendres, que va ser el darrer dia que van obrir.

A les 5 de la tarda, a l’hora de tancar, amb els dos matrimonis al local per fer neteja i endreça abans d’abaixar la persiana definitivament, va començar a entrar gent per la porta. Un client habitual, un familiar, un altre client... Ho van fer d’un en un. S’havien amagat al carrer de Carrasco i Formiguera i van anar a arribant. Van portar pastes i cava, amb què van compartir uns quants brindis per tots aquests anys d’amistat. Perquè, com explicaven ahir el Manel i el Rafa, han estat 34 anys de fidelitat dels uns amb els altres. «La clau de l’èxit ha estat la neteja, la qualitat del producte i mirar per la clientela», assenyalava el Manel. El Rafa hi afegia que, quan els operaris anaven a revisar la màquina que tenien per servir refrescs, sempre els deien que «era la més neta de Catalunya».

L'amo d'El Farolillo ha comprat el local

El local els l’ha comprat Jordi González, responsable del Frankfurt El Farolillo i de la carnisseria Garriga, que té previst obrir-hi en un termini curt de temps un negoci de restauració que podria mantenir el nom de Guimerà.

El Manel i el Rafa van començar a treballar plegats amb 14 anys al forn de pa Mases del Guimerà, on ara hi ha l’Òptica Universitària. D’allà, l’amo del Frankfurt El Farolillo, negoci que aleshores estava situat al carrer del Canonge Mulet, se’ls va endur a treballar amb ell quan tenien 17 anys. Fins que, gràcies a l’ajuda del germà gran del Manel, Diego Sánchez, responsable de Diesa i president del Gremi Hoteleria al Bages, van poder muntar el frànkfurt al carrer d’Àngel Guimerà, on hi havia el Frankfurt Sterric, que van decidir rebatejar com Guimerà.

Llavors, al carrer hi havia el restaurant La Pineda, amb qui van posar una pancarta amb el missatge «Benvinguts», quan va passar la torxa olímpica pel carrer; el videoclub Lasser, la sabateria Pielsa, la loteria Pujolet, un restaurant xinès, «el primer de Manresa»... Encara no hi havia el carrer de Carrasco i Formiguera urbanitzat, que era el solar on es posava la fira. «Quan hi havia fira i, el cap de setmana, quan encara hi havia el cinema Atlàntida, era fantàstic». Al començament, el divendres i dissabte, que eren els dies més forts, «havíem arribat a fer 500 ‘bocates’ en un dia». Els dies normals, la mitjana era d’uns 300. Podien saber que la clientela era del cinema perquè, quan escombraven, pel terra hi havia entrades del cine. En tancar l’Atlàntida, van decidir tancar els diumenges perquè ja no els anava gent, aquest dia. Fins aleshores, feien la festa setmanal el dimecres. Al principi, treballaven de dilluns a dilluns; el diumenge obrien a les 5.

Tot i el pes del cinema i de la fira per fer calaix, quan van facturar més, recorden que va ser quan va guanyar el TDK i la gent va sortir a celebrar-ho a la farola que hi havia a la plaça de Crist Rei, i «amb alguna Champions del Barça». Fins i tot «amb la celebració de les victòries d’equips de barriada».

«Quan hi havia fira i, el cap de setmana, quan encara hi havia el cinema Atlàntida, era fantàstic»

«Van ser uns mesos durillos»

Han viscut èpoques, sobretot a la primeria, en què «es treballava molt» i altres, com la de la covid, que «van ser uns mesos durillos». Per sort, «després de la pandèmia, el carrer s’ha animat i hi ha més alegria». En el seu dia, la instal·lació del carril bici tampoc no els va ajudar perquè els va prendre l’espai per posar taules i cadires.

Quan van començar a treballar a El Farolillo, els anys 70, un frànkfurt costava 13 pessetes i només hi havia set tipus d’entrepans: de frànkfurt, llom, hamburguesa, país, bacon, tonyina i anxoves. Actualment, ells n’oferien una trentena.

El Rafa es va cuidar de la planxa fins que va plegar. No tenia cap truc, per fer la feina, o potser sí: «Ja sabies què volia cadascú, i fer-ho amb estima. Si no m’agradava com quedava, havia arribat a llençar algun bocata».

No van tenir mai cap ensurt amb algun client problemàtic. Ans el contrari. Afirmen que sempre hi havia bon ambient. «Han vingut pares amb els seus fills i després han vingut aquests fills amb els seus. Parelles que després han tornat amb les criatures. Veïns. Les darreres tres setmanes han estats molt emotives. Han vingut a dinar com sempre i marxaven plorant, perquè això era un punt de trobada familiar».