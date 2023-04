L'alcaldable del PP a Manresa, Josep Lluís Javaloyes, ha reclamat "menys fotos d'alguns alcaldables davant de macroobres i més arremangar-se per tapar forats al paviment i arreglar voreres dels nostres carrers de Manresa". Com a exemple, ha posat l'avinguda de la Pirelli, de la qual n'ha volgut denunciar la "falta de manteniment i deixadesa".

Ho Javaloyes manifesta que "estem en temps preelectoral i tots els candidats donen voltes per Manresa, visitant barris. Però, sembla que no tots veuen les mateixes coses. Uns veuen grans obres inacabades amb grans desviacions de pressupost. Altres, s'imaginen grans obres que voldrien fer de realització dubtosa. I altres fins i tot es vanaglorien com a propis d'obres que han decidit fer uns tercers".

L'alcaldable dels populars es demana "com és que la majoria no veu els carrers malmesos, amb voreres inexistents i el paviment trencat i ple de forats d'alguns dels nostres carrers. Potser és perquè no hi passen o ni saben que existeixen". En aquest punt, és quan denuncia la situació de l'avinguda de la Pirelli.