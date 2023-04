Simón Concustell, president de l’Agrupació de Pescadors de Manresa, i l’ACP Monistrol de Montserrat Bacus Carp, han lamentat que s’hagin sacrificat els peixos que hi havia al pantà de Sau per transvasar la poca aigua que hi quedava al pantà de Susqueda. A través de la difusió de fotos de la captura dels peixos, l’associació monistrolenca demana: «On són els ecologistes?». L’agrupació manresana s’ha afegit a aquesta denúncia.

Els peixos s’han sacrificat en considerar que haurien acabat morint per la poca aigua que hi havia abans del transvasament, i que l’haurien malmès. Com que, segons estudis fets per l’ACA, no hi havia cap espècie protegida i totes eren invasores, no s’han salvat, incloses les carpes, que són entre nosaltres des de temps de romans. És el mateix que va passar quan van buidar l’Agulla per obres, que els pescadors també van denunciar.