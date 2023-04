El bus urbà de Manresa va batre el passat mes de març el seu rècord de viatgers. En va dur 266.120, superant així la xifra més alta que hi havia hagut fins ara que era la del novembre del 2022, amb 226.202. Aquestes dades també han fet que el període interanual entre l’abril del 2022 i el març del 2023 s’hagi marcat el millor registre de la història del servei de transport urbà, amb 2,31 milions de viatges. Trenca la xifra que rècord del 2008, amb 2,46.

Tot i que no és habitual que el consistori informi del nombre de viatgers en període interanuals, aquest cop sí que ho ha fet. Entre l’abril del 2022 i el març del 2023 es va batre el rècord que venia de l’esmentat 2008. S’ha superat per primer cop el 2,3 milions de viatges. El 2008, l’any previ a la gran crisi de la bombolla immobiliària, van ser 2,2.

Aquest mes de març, en concret, el bus urbà de Manresa va portar més viatgers que mai: 266.120. Supera el rècord mensual del novembre passat, que va tenir 226.202 viatgers. Aquest març, a més a més, a més, ha crescut un 29% en relació al març del 2022. Durant aquest mes s’han superat els 10.000 viatgers tots els dies lectius i, en cinc dies concrets, fins i tot, s’ha passat dels 11.000.

Segons l’Ajuntament de Manresa aquestes xifres s’expliquen per mesures com la reducció de les tarifes de la targeta de 10 viatges, la T-10 -que és la més s’utilitza- que ha passat dels 9,10 euros als 4,55 d’acord amb la iniciativa del govern central per fer front a la inflació. La T-Mes ha passat dels 32 euros als 16.

Els usuaris també valoren, segons dades de l’Ajuntament, l’increment de freqüències en horaris escolars i dies no lectius; l’entrada en servei de la T-18, títol gratuït per a joves entre 16 i 18 anys; les noves parades en festius al parc de l’Agulla i a Els Trullols; o les campanyes de bus gratuït o a preus reduïts en dies especials com el Sant Jordi o les campanyes de Nadal.