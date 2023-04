L'Ajuntament de Manresa penjarà aquest dissabte la bandera romaní per commemorar el Dia Internacional del Poble Gitano. Atès que aquest dissabte és un dia festiu, l'acte institucional se celebrarà dimecres de la setmana vinent, 12 d'abril a les 12 h, al Pont Vell, a la vora del riu Cardener.

Aquest any és el tercer any que se celebra el Dia Internacional del Poble Gitano a Manresa. El 8 d'abril del 2021 es va celebrar per primera vegada i va consistir en un acte institucional a la Sala Gòtica de Sant Andreu Salut, amb un aforament limitat a causa de les restriccions de la pandèmia. Dies després d'aquesta primera celebració –el 15 d'abril de 2021- el Ple Municipal de l'Ajuntament de Manresa va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals penjar la bandera romaní cada 8 d'abril, treballar conjuntament amb l'Associació Unió Gitana per donar visibilitat a la comunitat gitana de la ciutat que, segons diversos estudis hi té presència des del primer terç del segle XVIII, fa 300 anys.

El Dia Internacional del Poble Gitano se celebra cada 8 d'abril per recordar la data del Primer Congrés Internacional del Poble Gitano a Londres, l'any 1971. En aquesta reunió, a més, es va decidir quina seria la bandera del col·lectiu: la bandera amb la roda de carro. Es va confirmar el romaní com a llengua oficial i l'himne internacional Gelem, Gelem. En aquest dia també es vol recordar la història d'aquest poble i retre homenatge a les víctimes gitanes de les diferents persecucions al llarg dels segles.

La comunitat gitana està constituïda per més de 10 milions de persones que habiten en nombrosos països de tot el món. A Europa constitueix la minoria ètnica més important i nombrosa, amb més de 8 milions de persones.

L'Associació Unió Gitana de Manresa va ser creada cap al 2010, actualment treballa en diferents projectes d'inclusió social en relació amb el col·lectiu gitano per la ciutat de Manresa.