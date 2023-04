Les caramelles són una tradició molt arrelada a la Catalunya Central i, des de fa anys, l’Esplai Safa la manté viva cantant i ballant per places de Manresa, residències de persones grans, un hospital i per la parròquia del seu barri. Aquest cap de setmana, dies 8 i 9 d’abril, un grup de 50 infants i joves de 6 anys, els més menuts, a 18, els més grans, sortiran al carrer per compartir l’alegria de les caramelles. Els monitors i monitores s'encarreguen de fer la direcció. Interpretaran cançons típiques de caramelles, amb sardanes adaptades per a l'ocasió i també alguna peça més popular adaptada.

En l’edició d’enguany, els horaris queden repartits de la següent manera: Dissabte, d'abril 8 16:00h: Residència Assistida de la Font dels Capellans

17:00h: Hospital de Sant Andreu i Residència i Centre de Dia Sant Andreu

18:00h: Plaça Europa

19:00h: Plaça Major

23:00h: Parròquia de la Sagrada Família Diumenge, 9 d'abril 9:45h: Residència i Centre de Dia Mont Blanc

11:45h: Davant de la Parròquia de la Sagrada Família L’Esplai Safa és un centre de lleure amb més de 50 anys de trajectòria i que acull infants de 6 a 18 anys. Des de fa dos anys, el centre va passar de pertànyer al moviment MIJAC al moviment Esplai. Per a més informació sobre el centre, es pot visitar la seva web o enviar un correu, a somesplaisafa@gmail.com.