El salpàs arriba per Pasqua a divuit cases de Viladordis

Per Pasqua, mossèn Joan Antoni Castillo va recuperar fa uns deu anys, poc després d'arribar a la parròquia de Viladordis de Manresa per ser-ne el rector, el costum cristià del salpàs, consistent a llançar aigua amb sal beneïdes al llindar de la porta de les cases per protegir-les.

La tradició del salpàs remet a la pintada amb sang dels hebreus a les portes de les cases per alliberar-se de les plagues d’Egipte. Enguany, li van demanar 18 cases; va anar a set al matí i a les 11 restants, que estaven més disseminades pel terme, a la tarda. La marca de la pasta de sal i aigua perdura Castillo, que és l'arxiprest de Manresa, que comprèn les parròquies de la ciutat i la seva àrea metropolitana, explica que a pagès és habitual fer una pasta amb la barreja d'aigua i sal beneïdes que es llança al llindar de la casa, on pot quedar enganxada durant molt temps. De fet, en les cases de pedra més antigues, comenta que encara es pot veure la marca deixada fa molts anys pel salpàs perquè la sala erosiona una mica la pedra.