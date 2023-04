La Dansa de la Mort, el Ball de la Moixiganga i els Armats generen expectació la plaça Sant Domènec de Manresa

El perímetre de la plaça de Sant Domènec de Manresa ha omplert aquesta tarda, abans de la processó, per assistir a la presentació d’Honors del Maniple dels Armats, que, a continuació, han enfilat cap a la basílica de la Seu seguits per penitents i públic.

Abans dels Armats, la Congregació de la Bona Mort ha ballat la Dansa de la Mort; i el Casal Cultural Dansaires Manresans ha representat el tradicional Ball de la Moixiganga. Aquesta dansa s’interpreta a Manresa des de l’any 1956 i representa la passió, la mort i la resurrecció de Jesucrist, que és la figura central de tot el ball, format per una quinzena de persones.

Entre els assistents, molts dels quals eren a la plaça per a l’ocasió i altres hi feien parada atrets per les representacions, hi havia el primer Jesucrist de la Moixiganga, Vicenç Cano, que ha seguit la representació folklòrica «amb molta emoció», pel fet d’haver-ho viscut des de dins durant anys. Aquest any, i ja era el segon, s'ha posat a la pell de Crist un reusenc establert a Manresa, Arnau Gomis, per a qui «poder fer aquest paper és una gran satisfacció».

El Ball de la Moixiganga ha donat pas a l’actuació dels Armats, que han desfilat fins al centre de la plaça de Sant Domènec per fer, com cada Divendres Sant, la presentació d’Honors del Maniple dels Armats de Manresa al Governador de la Minorisa Romana.

Com a novetat, s’ha estrenat el capità Manaia, després que Carles Marquès agafés el relleu a Joan Lladó, qui estava orgullós de ser un dels veterans dels Armats: «Fa seixanta-nou anys que faig d’armat, i veure que en les actuacions tenim un nombrós públic és molt agraït». Ell mateix parlava dels mèrits dels Armats:«ho fem molt bé i fem molt goig, som dels més ben vestits de Catalunya». Carles Marquès, per la seva banda, s'ha mostrat satisfet d’estar al capdavant com a capità: «És una experiència nova i diferent, estic molt content».

Els Armats han comptat amb una seixantena de participants, que després de la representació a Sant Domènec han acompanyat la processó, juntament amb la Confraria del Natzarè.