Qui visita Manresa per Setmana Santa?

Tot i que encara queda molt camí per recórrer, Manresa continua donant passes endavant en el camí de potenciar la marca turística de Manresa. Les vacances de Setmana Santa solen ser dates marcades per l’augment del turisme en molts punts de Catalunya i Manresa no n’és una excepció. Aquests dies és normal veure algun grup de turistes visitant alguns dels punts amb més interès de la ciutat com per exemple la Seu o la Cova de Sant Ignasi.

Respecte al període de Setmana Santa d’enguany encara no hi ha dades, però si es pren com a referència el mes d’abril del 2022, els equipaments turístics més visitats de Manresa van ser la Cova de Sant Ignasi, la mateixa Oficina de Turisme, la Seu i el carrer del Balç, segons dades de Manresa Turisme. Tots aquests, però, es van veure sobrepassats per l’Oller del Mas. El conjunt d’aquests cinc espais van suposar el 79% dels 16.721 visitants que es van comptabilitzar a la capital del Bages durant tot el mes, ja que no es compta amb dades específiques dels dies de Setmana Santa.

En aquests primers dies de les festes de Setmana Santa ja s’han pogut veure diversos grups fent visites guiades o bé gent que visitava Manresa pel seu compte. Els interessos dels visitants depenen. Turistes consultats per Regió7 expliquen que han visitat Manresa perquè coneixien la seva relació amb Sant Ignasi de Loiola i volien conèixer-la més a fons. Altres són d’altres punts de Catalunya i tenen curiositat per conèixer la ciutat. També n’hi ha que visiten Manresa com a complement a altres visites de punts turístics del Bages com per exemple Cardona. Tot i això, els turistes consultats asseguren que el que més els crida l’atenció són la Seu de Manresa i la Cova de Sant Ignasi.

Per tenir una referència del tipus de visitants que visiten Manresa per Setmana Santa es poden tenir en compte les consultes realitzades a l’Oficina de Turisme durant les festes de l’any passat. Un 17% de visitants eren de Barcelona ciutat, un 44% eren d’altres poblacions de Catalunya i el Bages, un 7% eren de la resta de l’Estat i un 4% eren de països estrangers. La resa eren atencions corresponents a població de Manresa. Un dels punts que atrau més turisme estranger és la Cova de Sant Ignasi. Segons indiquen fonts de l’equipament, han tingut visitants de diferents països com França, Itàlia, Estats Units o Filipines, entre altres. Asseguren que més clar tenen el que venen a visitar són els que venen de més lluny, ja que els turistes catalans sovint hi van sense conèixer el context de l’equipament. A la Cova de Sant Ignasi també consideren que el nombre de turistes està en creixement i que cada cop en venen més.

El turisme a Manresa, en positiu

El nombre de turistes atesos a l’Oficina de Turisme de Manresa i a la resta d’equipaments que estan gestionats per Manresa Turisme es troba a l’alça en aquest primer trimestre de 2023, tot i que no es tenen en compte les dades d’altres equipaments externs ja que encara s’ha de tancar el balanç definitiu del trimestre. Tenint en compte això, els turistes atesos a aquests equipaments entre gener i març de 2023 sumen un total de 19.902 visitants. Això representa un lleuger augment del 3% respecte els 19.321 visitants que es van registrar l’any passat en el mateix període. Tot i això, el creixement destaca perquè enguany ja no es compta amb l’embranzida dels actes de commemoració de Manresa 2022 que es van iniciar el mes de gener passat.

Pel que fa a visites guiades de Manresa Turisme, també hi ha hagut un augment. En el primer trimestre d’aquest any ja s’han dut a terme 94 guiatges amb un total de 1.699 persones, mentre que en el mateix període del 2022 se’n van fer 85 amb 1.588 persones comptabilitzades.